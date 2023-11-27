內地媒體評第60屆金馬獎「星光黯淡」　林青霞林志玲出席於事無補

華語影壇年度盛事「第60屆金馬獎頒獎典禮」日前（25日）於台北舉行，頒獎禮邀得兩岸三地電影人親身出席，並為金馬獎的花甲之年而慶祝！金馬獎頒獎典禮成功舉行後，有內地網絡媒體卻列舉兩大原因指2023年的金馬獎比不上金雞獎，認為位列華語電影三大獎項的金馬獎出現沒落的跡象，在華語影壇的代表性大不如前。

「第60屆金馬獎頒獎典禮」日前於台北完滿舉行，卻有內地媒體報道指金馬獎相比金雞獎失色不少，代表性不大如前。（金馬獎直播截圖）

原因一：頒獎禮星光黯淡

報道指內地主流意見認為，2023年「第60屆金馬獎」缺乏知名度高的演員出席，場面「星光黯淡」，有些登上紅地氈上的明星甚至叫不出名字，所以儘管有林青霞、林志玲出席亦於事無補。該報道反觀月初於內地舉行的「第36屆金雞獎」，指頒獎典禮雲集劉德華、梁朝偉、惠英紅及葉童等在華語影壇舉足輕重的巨星，陣容鼎盛令金馬獎顯得失色。

有內地媒體表示就算有林青霞壓軸亮相金馬獎，也無助改變「星光黯淡」的陣容。（視覺中國）

內地媒體亦表示林志玲亮相金馬獎，亦一樣無法改變「星光黯淡」的跡象。（視覺中國）

內地媒體反觀「第36屆金雞獎」則有梁朝偉與劉嘉玲出席。（視覺中國）

內地媒體亦指劉德華亦於「第36屆金雞獎」與梁朝偉同場現身。（視覺中國）

內地媒體亦有提及惠英紅與葉童亮相「第36屆金雞獎」。（視覺中國）

其實日前舉行的金馬獎上，除了林青霞、林志玲駕臨引起觸目外，曾揚威奧斯卡的華人導演李安亦為頒獎擔任評審團主席，更有日本電影大師北野武、演員妻夫木聰及滿島光等亮相，加上資深導演兼演員張艾嘉、2020年獲威尼斯終身成就金獅獎的許鞍華導演等國際級華語影壇巨匠出席，亦令頒獎典禮增色不少。

曾揚威奧斯卡的華人導演李安，擔任金馬獎評審團主席，份量十足！（視覺中國）

原因二：四大演技獎「淪為自𠳨（自high）」

報道亦針對金馬獎最佳男女主角及最佳男女配角得主，表示四大演技獎得主吳慷仁、林品彤、陳慕義及方志友缺知名度，而且僅頒授予台灣演員，影帝影后寶座得由資歷尚淺、知名度低的演員獲得，頓時「淪為自𠳨（自high）」的獎項，缺乏華語影壇遍及的兩岸三地重要元素。反觀金雞獎則將「最佳男主角」獎頒發予國際級影帝梁朝偉，充分表現金雞獎的多元與代表性。

內地媒體提到金馬獎四大演技獎項得主知名度均甚低，更指出爐金馬影帝后吳康仁與林品彤資歷尚淺。（視覺中國）

金馬獎最佳男配角陳慕義，其實為非常資深的台灣演員。（視覺中國）

金馬獎最佳女配女方志友亦於台灣影視圈耕耘多年。（視覺中國）

內地媒體指梁朝偉於「第36屆金雞獎」奪得影帝寶座，足顯金雞獎的多元。（直播截圖）

日前金馬獎上除了台灣影人獲獎項嘉許外，內地獨立電影導演王兵憑作品奪得「最佳紀錄片」獎，香港電影《白日之下》的演員余香凝、林保怡、黃梓樂及梁雍婷亦提名了其中三大演技獎項，金馬獎並未忽視台灣以外其他地區的華語電影作品。