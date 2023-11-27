不日成婚2︱談善言跳唱MIRROR歌有幸請教　岑珈其幾乎MeToo楊偲泳

香港都市愛情喜劇《不日成婚2》即將上映，今日（27日）電影舉行首映禮，由英皇集團主席楊受成博士攜同導演陳茂賢、主演陳家樂、衞詩雅、金燕玲、談善言、朱栢康、楊偲泳及岑珈其等一同出席，為電影造勢！首映活動上，陳家樂被戲中兩位兄弟玩到團團轉，楊栢康與岑珈其先笑稱家樂與他們水平不一樣，屬於歌手兼演員的「天花板」、他們三人的兄弟情「完全由陳家樂演出來」，又與談善言、楊偲泳一同笑稱他為「樂哥」，令陳家樂難以應對又面紅耳熱！

《不日成婚2》男女主角陳家樂、衞詩雅一同亮相，二人在電影裡飾演步入婚姻的情侶。（陳順禎 攝）

英皇集團主席楊受成博士攜同《不日成婚2》一眾主演陳家樂、衞詩雅、金燕玲、談善言、朱栢康、楊偲泳與岑珈其等，一同出席首映。（陳順禎 攝）

陳家樂與朱栢康、岑珈其一同演唱《不日成婚2》的男子組主題曲，朱栢康整蠱親吻陳家樂時、誰知家樂下一秒真的親下去！（陳順禎 攝）

《不日成婚2》主演談善言與楊偲泳（Renci）於首映禮上接受訪問，提到朱栢康曾表示與她上演親吻戲實在委屈，阿談竟笑指：「點會啊！上劑都有啦！」而談善言則透露在戲中要唱跳人氣組合MIRROR的歌曲：「反而難嘅係要唱歌跳舞囉！上次導演要我跳鋼管舞，今次就想我跳啲唔同啲嘅！」她更表示因為偶然與對方合作，所以有詢問原唱組合，請他們教自己唱跳部份。

談善言與楊偲泳於《不日成婚2》首映上接受訪問，談善言透露戲中唱跳MIRROR歌曲，更有幸向對方請教。（陳順禎 攝）

在戲中與岑珈其飾演情侶的楊偲泳，在訪問中透露二人沒有親密戲份，卻一樣精彩：「親密戲份就冇喎，因為我同珈其比較着重神交！內心交流！但係佢係一個好好玩嘅拍檔，好多時候係唇槍舌劍、鬧嘴囉！更加勁過親密戲！」Renci更直言：「只要有岑珈其嘅場口我哋都會NG，因為都會笑到停唔到！」續指岑珈其時常貌似正經演繹對白，實際上卻拋出難以應對的笑話：「佢係經常性爆肚！如果加埋朱栢康喺到，場面就更加控制唔到！」

楊偲泳笑指有岑珈其演出的場口，全部都會NG。（陳順禎 攝）

楊偲泳更輕輕劇透與岑珈其的重要一場，她提到：「例如有一場，我少少劇透啦，就係產檢。珈其太太就因為有小朋友，佢就分享生產小知識，但係因為現場有啲道具同器皿，佢就即場示範，我哋已經覺得好好笑，佢啲手勢、形容我聽到『你唔好再講喇，再講就要metoo喇！』」但也直言岑珈其是個愛家好丈夫，一知道自己做爸爸時形容是最幸福的一刻。