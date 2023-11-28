喝采專訪｜陳百強曾拒拍一幕遭鬧爆　導演蔡繼光︰你走咗唔好返嚟

由陳百強（Danny）、張國榮（Leslie）、鍾保羅和翁靜晶主演的電影《喝采》，早前作4K修復並再度公映。43年過去，三位男主角都已經不在，《香港01》找來導演蔡繼光接受專訪，細訴當年三位大男孩的點滴，他們各具個性，亦令三位日後發展各異，而出名在片場嚴肅認真的蔡繼光導演，不時都會對演員訓話，而鬧得最多竟然是外表最乖乖仔的陳百強。



翁靜晶是導演在面試中找回來，覺得她的西化性格很適合角色。（《喝采》劇照）

蔡繼光導演拍畢幾部電影後，便轉投教學工作，在演藝學院的學生包括麥婉欣、周顯揚、陳詠燊、吳煒倫等。（陳順禎 攝）

翁靜晶試鏡扭擰反而獲選

回想43年前的面試，蔡繼光坦言全部演員除了陳百強，其他都不認識，選角由監製陳欣健負責，而參與試鏡工作亦只有女主角部分，最終揀了翁靜晶。由於角色是患有癲癇，試鏡時便叫翁靜晶演一次，但她覺得這表情太肉酸而不願做，作為導演，見到一位演員連試鏡都咁有態度，理應拒於門外，但為何最終又會鐵定捧她做女主角？

面對陳百強這種白馬王子，角色還要扭扭擰擰，蔡導就是看中翁靜晶這一點。（《喝采》劇照）

蔡繼光︰「因為她夠西化，適合個角色設定。至於不肯演癲癇，初初都會覺得麻煩，但我之前已跟不少新演員合作，經驗話我知他們未有太多演出經驗，要順住他們的性格去拍，想改變他們是比較困難，出來效果亦不會好。她不肯拍一個鏡頭，我可以用替身頂上，但只要她拍得開心，就會愈拍愈好。」

翁靜晶拍攝時只有15歲多，就是未定性，曾經試過因私事而失場。（《喝采》劇照）

與張國榮最投契

三個男主角之中，蔡繼光跟Leslie最投契，亦最多機會跟他聊天。「有時出外景，會齊齊坐車頭，佢會問我有冇女朋友，自爆在亞視有個女朋友仔等等。他工作時非常專業，準時到現場，亦表現好合作，不想拍的情節會一早知會清楚。例如他不想拍打架場面，所以戲中有場Disco爭執戲，他是負責勸交，打都是他的朋友打。」

陳欣健引述當年張國榮的經理人，指他當時介意只演配角角色，但在蔡繼光眼中，哥哥全程都非常合作，亦相當愉快，不覺有異樣。（《喝采》劇照）

哥哥講明不拍打戲，所以Disco一幕他只是勸交，未有參與打鬥。（《喝采》劇照）

由於相處之下感覺到Leslie散發出一份傲氣，所以蔡導在角色設定都加上這種特質，而戲中壓軸比賽的那首歌，都是他自己發揮，冇人教過他。「他演繹的那首歌，更是沒有推出過唱片，只有在電影中可以收聽到。」

壓軸比賽環節，蔡繼光全程交予哥哥自行發揮，歌曲都是他負責。（《喝采》劇照）

哥哥在戲中的傲氣，正與本人有點相似。（《喝采》劇照）

拍攝當晚，蔡導因為資金有限請不到過百名臨記，最後邀請了陳百強歌迷會的會員客串當觀眾，非常感謝她們的演出。（《喝采》劇照）

陳百強因潔癖被罵

做事向來嚴謹的蔡導，當電視台導演時，其火氣已出晒名，來到電影第一部作品，當然特別緊張在意，而期間鬧得最多的正是主角陳百強，反而Leslie是一句都未鬧過。蔡繼光︰「在藝術中心一場戲，講他追翁靜晶追到出去，要跟住架的士跑。開鏡前半小時，陳百強突然說要去廁所，還說要返屋企去。當年他住伊利莎白大廈，雖不算遠，但不可以每位演員來到，都要滿足他們的個人要求，而且當時這班年輕演員都未拍過電影，個個睇佢做阿頭，所以我反對︰『一係上面去，一係就忍！』於是他全場都有點不開心，只是在拍攝時沒有表露出來。」

這幕在藝術中心拍，當時陳百強跟導演有輕微爭拗。（《喝采》劇照）

另一場再次觸怒蔡導的戲份，是與一眾朋友在家玩爽身粉。蔡繼光︰「在1979年，爽生粉是來自美國，是高檔貨，但他不肯拍，應該是嫌污糟，一直僵持不下，於是我說︰『咁唔使拍喇，你走啦，但走咗唔好返嚟，我換人！』」此話一出，Danny只好死死地氣拍，但從此便變得聽聽話話，「他甚至好信任我，當我是恩師。」

陳百強嫌玩爽生粉污糟，曾拒拍這一幕。（《喝采》劇照）

遺憾未有多關心對方

蔡繼光覺得陳百強，一出世便是天之驕子，冇人敢罵他，出道後又大受歡迎，樣樣事都非常如意，但他其實是需要紀律的，要有人管束到他。「以他當年這麼受歡迎，冇理由得這麼少電影作品，聽聞不少投資者都怕了他，經常玩失蹤弄情緒，心情不好又不拍。」

蔡繼光痛心三位男主角的離世，部分理由是自覺影響力減退，冇人關注。故啟發他想發起一個「一元計劃」，以一元去邀請影壇大哥大姐回來拍香港電影，「他們不在意片酬，是希望拍一部好作品再次發光發亮，而我們這些退休導演，在冇壓力下可以再次發揮個人長處。」（陳順禎 攝）

直至拍完《喝采》3年後，蔡導去探徐克班時再次遇見Danny，當時他非常嚴肅，神情凝重地跟導演說︰「蔡導演，我而家好畀心機去拍戲。」可見他當蔡導是一位恩師︰「他需要有個人如實地同佢講，現實世界唔係你幻想咁，我偶然都會反思下，導演跟演員關係是否可以再緊密點，是否可做到交心朋友，分擔下他的心理壓力。」

陳百強一出世就是天之驕子，很多現實世界的情況都不清楚。（《喝采》劇照）

蔡繼光覺得陳百強一生人，不應只得七部電影這麼少，當初肯早一點改變處事態度，發展會更順暢。（《喝采》劇照）

鍾保羅曾有不滿

而講到鍾保羅，蔡導覺得他是司儀界明日之星，前途無可限量，可惜最後因債務而輕生。合作過程中，蔡導都察覺到他是有點自卑感。「他會說自己不懂唱歌，沒有張國榮、陳百強唱得那麼好，即是他看不到自己的優點，曾經用別人的優點同自己比。」又有次他生蔡導氣，當他拍完《喝采》後，便開工拍《檸檬可樂》，今次找來Leslie做主角，冇搵鍾保羅演出。蔡繼光︰「後來部戲要宣傳，就聯絡他，問有冇時間讓我們上節目傾下偈做宣傳，結果他沒回覆我，相信是嬲我沒找他參與拍攝，我都是個先後知後覺的人。」