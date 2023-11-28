薯茄明星運動會︱開幕閉幕結集最強網絡紅人　過百觀眾迫爆睇首播

由YouTube創作團隊《小薯茄》主辦的《薯茄明星運動會》，早前破天荒邀請來自14 個不同的網絡平台，合共24位網絡界藝人，除了《小薯茄》的7位幕前成員：程人富、 阿J、阿冰、童童、麗英、肥蚊、朱Mic外，還有本地網絡知名平台和著名YouTuber， 包括：《試當真》許賢、阿慈；《FHproduction》嘉盈、近南哥；《100毛》東方昇、叻叻；《 JFFT》床哥、雞翼；《Mill Milk》阿Sa；《米紙》Ruby；KB；Gordon Lau；Kitling；Cotton；Hanna Vanharanta；蛙妹；柿柿，進行最大型的明星運動會。各網絡界紅人昨日( 27/11)聚首於奧海城，參與《薯茄明星運動會》開幕暨閉幕典禮，史無前例地與粉絲 一起觀看首播，比2021年的YouTube界四台聯播更震撼。

《小薯茄》主辦的《薯茄明星運動會》由旗下7位幕前成員程人富、 阿J、阿冰、童童、麗英、肥蚊、朱Mic參與。（大會提供）

《薯茄明星運動會》早前破天荒邀請來自14 個不同的網絡平台，合共24位網絡界藝人。（大會提供）

《薯茄明星運動會》吸引過百位觀眾迫爆商場觀看節目首播。（大會提供）

作為本年度香港網絡界最大型合作，《薯茄明星運動會》籌備一年，耗資七位數字，《小薯茄》團隊為了隆重其事，首次與商場合作舉行公開放映，把影片搬到商場大銀幕首映，與大會邀請的過百觀眾及粉絲，亦吸引路人在商場上層圍觀，一眾演員在播出前齊齊開花炮，預祝節目有好反應，以及香港網絡界有更多大型創意合作預告觀眾欣賞。

《薯茄明星運動會》當然唔少得小薯茄顏值擔當阿冰啦！（大會提供）

《薯茄明星運動會》當然唔少得小薯茄可愛擔當童童啦！（大會提供）

《薯茄明星運動會》當然唔少得小薯茄搞笑擔當程人富啦！（大會提供）

《薯茄明星運動會》更邀得其中一位參賽者及知名音樂人KB，為熱血主題曲〈逆境波〉義務作曲及監製，當KB得悉《小薯茄》有連繫本土YouTube平台及為社會大眾推廣運動的理念時，就馬上義不容辭地答應幫忙，KB說：「賺錢有很多種方法，但不應在這種有意義的節目上！」《小薯茄》的演員程人富對比賽結果賣關子，但就指拍攝過程非常熱血和感動，不少選手都在比賽期間哭成淚人，真正體現到以運動團結大家。老闆兼演員高Ling指，希望今次的節目能夠推動網絡界，令更多人留意到不同有創意和實力的創作者！

《薯茄明星運動會》更邀得其中一位參賽者及知名音樂人KB，為熱血主題曲〈逆境波〉義務作曲及監製。（大會提供）

足本版《薯茄明星運動會》將於今晚（11月28日）晚上9時於《小薯茄》YouTube平台公開播放。