最年輕金馬影后林品彤被揭家勢顯赫　首部作品與林嘉欣飾演母女

上周六於台北舉行的「第60屆金馬獎頒獎典禮」，全晚賽果焦點之一落在榮封金馬獎史上最年輕影后的林品彤身上，令她轉眼成為華語電影觀眾詢問度最高的對象。林品彤於本屆金馬獎憑作品《小曉》入圍「最佳女主角」獎，在電影裡飾演的小曉是一個患有過度活躍症的小學生，在校園內面對同學的欺凌，承受極大的困擾，亦影響她的性格建立與內心成長。成為李安口中讚不絕口的天才，林品彤一夜成名，她的演出經歷以至成長背景被揭露，觀眾才赫然發現林品彤原來家勢非常顯赫！



林品彤於「第60屆金馬獎」榮獲「最佳女主角」獎，成為金馬史上最年輕影后，一夜成名後成為華語電影觀眾詢問度最高的演員。（視覺中國）

林品彤於《小曉》裡飾演患有過度活躍症的小學生，在校園裡遭受欺凌。（金馬獎直播截圖）

曾與林嘉欣演母女

年僅12歲封后的林品彤，在《小曉》前曾經參演2021年上映的電影《美國女孩》，當年與金馬影后兼金像女配林嘉欣飾演母女，演出異常亮眼，成為不少觀眾對她的第一印象。林品彤於《美國女孩》裡飾演梁芳安一角，劇情講述林嘉欣飾演的母親王莉莉攜同兩位女兒到美國生活，丈夫則停留於台海兩岸工作，但後來因為莉莉患上癌症，兩姊妹被迫離開成長地、返回台灣重新適應新生活。林品彤於《美國女孩》演繹任性自我卻又觀人於微的妹妹芳安，當年與飾演姊姊的方郁婷雙雙入圍台北電影獎「最佳新演員」，卻因「姐姐」得獎而失落殊榮。

林品彤（左）在2021年上映的電影《美國女孩》首登大銀幕，與金馬影后兼金像女配林嘉欣飾演母女。（《美國女孩》電影劇照）

《美國女孩》劇情講述三母女移民到美國生活，及後因為母親患上癌症而返回台灣，重新適應生活。（《美國女孩》電影劇照）

林品彤與《美國女孩》裡飾演姐姐的方郁婷當年雙雙提名台北電影獎「最佳新演員」，卻因為方郁婷得獎而失落殊榮。（《美國女孩》電影海報）

從劇場跨界電影

林品彤於澳洲出生，1歲時舉行返回台灣，一直就讀於國際學校。小影后成為演員的開端，卻並非電影，而是音樂劇。她在7歲時首次參演音樂劇，8歲更通過「2020年舞台劇潛力新星甄選會」，開啟劇場演員之路，亦於其中一次演出裡被《美國女孩》的導演阮鳳儀發掘，跨界進入大銀幕。

林品彤7歲首度參演音樂劇，跨界到大銀幕後憑第二部作品成為金馬史上最年輕影后！（金馬獎Facebook圖片）

家勢背景顯赫

林品彤於金馬獎獲封影后，上台發表感言時激動地感謝外公與外婆，觀眾及後才發現原來品彤家勢非常顯赫，家族大有來頭！林品彤的外公王本榮是一位兒科名醫，歷任慈濟大學校長，現時則為慈濟教育志業的執行長；外婆李六秀更系出名門，是台灣養樂多集團創辦人李團居的四女兒，所以林品彤亦算是養樂多家族集團的第四代傳人之一。