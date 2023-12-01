吳彥祖李政宰破天荒合作「食雞」短片　兩大男神領軍入場槍戰肉搏

風靡全球的槍戰遊戲《絕地求生》（PUBG：Battlegrounds）近年成為玩家熱捧的電腦及手機遊戲，更改變許多傳統槍戰遊戲的模式。近日荷里活動作片《驚天營救》（Extraction）系列導演Sam Hargrave執導一部以「食雞」PUBG遊戲為主題的短片《Rondo》，並驚喜請來近年主力於荷里活發展的香港演員吳彥祖，與韓國青龍影帝李政宰聯手主演，今日（1日）亦推出官方預告片為短片於12月6日正式上線造勢！

預告一開始已經見到吳彥祖出場，令不少熟悉港產片的觀眾嚇一跳。（《Rondo》預告截圖）

PUBG主題短片《Rondo》由吳彥祖主演，從預告劇情來看是飾演正派隊長角色。（《Rondo》預告截圖）

PUBG主題短片《Rondo》男一位主演李政宰出場時，已顯示出與吳彥祖不同的邪氣。（《Rondo》預告截圖）

吳彥祖開槍個樣特別型。（《Rondo》預告截圖）

李政宰揸槍都唔輸蝕！（《Rondo》預告截圖）

在《Rondo》裡，吳彥祖身穿遊戲經典的沙色戰鬥服出場，除了以步槍及手槍攻入戰場，更與李政宰有不少埋身拳鬥場面，連短刀、鐵筆與開山大刀都出齊，場面非常刺激！李政宰於短片中以一身黑色造型登場，眼神邪氣十足，面對鏡頭以流利英語說出凶狠對白：「我會在適當的時候殺死你！」二人帶隊進行連場槍戰後，李政宰亦如觀眾所料以對白呼應：「現在……你夠鐘受死了！」

李政宰兇狠地對鏡頭說出對白：「我會在適當的時候殺死你！」。（《Rondo》預告截圖）

李政宰最後亦對鏡頭說出呼應對白：「現在……你夠鐘受死了！」。（《Rondo》預告截圖）

雖然預告片裡未有出現「食雞」遊戲最經典的跳傘與接收空投物資等橋段，但卻有出現影片留言最令網友期待的經典神兵「煎Pan」，不少觀眾留言期待遊戲新版本「Rondo」的更新版本外，網民最期待莫過於：「我看到的是煎Pan嗎？」，若觀眾細心留意畫面聲效便能夠捕捉這個經典彩蛋！

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兩大男神吳彥祖與李政宰近年於荷里活人氣急升，先有李政宰主演韓劇《魷魚遊戲》於2021年在全球熱播，更憑作品奪得艾美獎劇情類「最佳男主角」獎，成為第一個拿下艾美獎劇情類最佳男主角的韓國演員！

李政宰憑全球熱播作品《魷魚遊戲》成為首位獲得艾美獎劇情類最佳男主角的韓國演員。（Getty Images）

而吳彥祖近年在美國本土科幻、動作等類型劇作《荒原》（Into the Badlands）、《西部世界》（Westworld）等的演出均被受注目，成為在荷里活具代表性的香港演員。是次能夠促成兩位男神合作，又在PUBG的人氣遊戲戰場裡相遇，相信會令不少男女粉絲期待！