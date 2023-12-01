不日成婚2︱衞詩雅陳家樂冇愛情難以致信　「我哋係滴血好兄弟」

香港愛情喜劇《不日成婚2》昨日（30日）於香港正式上映，電影由陳茂賢執導，首集《不日成婚》六位班底陳家樂、衞詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其及楊偲泳主演，更有資深金像女配金燕玲加盟主演，與陳家樂飾演母子，非常令人期待！早前《不日成婚2》男女主角陳家樂與衞詩雅（Michelle）就新作接受《香港01》專訪，分享拍攝點滴之餘，更將各自的感情生活大方與觀眾分享，緊扣電影談論婚姻及愛情關係的主題。



《不日成婚2》男女主角陳家樂、衞詩雅為新作接受《香港01》專訪，各自大方分享緊扣劇情的感情事。（陳順禎 攝）

陳家樂與衞詩雅於《不日成婚》裡飾演的角色阿佳與可怡，在第二集劇情中準備進入婚姻。（《不日成婚2》電影劇照）

《不日成婚2》與前作均為陳家樂與衞詩雅與疫情數年間拍攝的作品，新作疫情過後上映自成系列，提到拍攝期間的點滴，Michelle笑指自己數年間變化甚大：「其實我看《不日成婚2》與《不日成婚》最大的分別是在外型上，真的變老許多！尤其我覺得這幾年經歷了許多事，心態上困在香港的感覺，在兩集之間能夠體現箇中的分別。」雖然觀眾或許未如衞詩雅一樣察覺到歲月帶來的細微變化，但她亦表示有刻意為觀眾建立可怡一角的親切感：「因為外型消瘦好多，樣貌似乎出現疲態。拍《不日成婚》時刻意增重，因為太瘦，到第二集也有特意再增磅，因為真的太瘦，稍為變得圓潤會與觀眾的距離更接近。」

陳家樂與衞詩雅在疫情首尾拍攝兩部《不日成婚》，Michelle看到第二集後直言自己：「真係老咗好多！」（陳順禎 攝）

衞詩雅表示為使可怡一角更接近觀眾，兩集演出前均有刻意增重。（《不日成婚2》電影劇照）

《不日成婚》的擁躉看過新近上映的續集，必定被阿佳與可怡這對銀幕情侶的感情觸動，家樂與Michelle在電影中展示絕佳默契背後，源於二人相識十多年的感情。陳家樂形容二人之間的情誼時直言：「如果衞詩雅是男生，我們應該是滴血的好兄弟！但正因她是女生，令許多人不相信我們之間沒有愛情，許多人也問過！」在旁的衞詩雅亦連連點頭，表示連拍攝現場的工作人員亦有不少好奇與猜測：「一定有少許，其中一個喜歡過另一個！」陳家樂更笑指：「甚至無論如何也曾經在一起，許多人也不相信我們的滴血的感情，可能是因為十多年來的經歷，有過不少高山低谷、互相扶持，有些時刻如果沒有她，其實很難捱！」

相信許多《不日成婚2》的觀眾也被阿佳與可怡感染，難以想像陳家樂與衞詩雅之間的默契中並沒有愛火花。（陳順禎 攝）

提到連《不日成婚2》拍攝現場的工作人員也好奇二人有否曾經擦出真感情，陳家樂與衞詩雅也忍不住大笑！（陳順禎 攝）

對於衞詩雅與自己的兄弟情，陳家樂直言在人生低潮期間更顯明彰着：「甚至試過在我最情緒低落的時候，到她家中與她父母一起喝酒，她父母也陪我渡過那一段日子。這種兄弟真的很難找到另一個！」話音剛落，陳家樂與Michelle更異口同聲地說：「真係似兄弟！」衞詩雅笑指二人在現實生活中亦一樣默契十足，一個眼神便足夠明白對方的心情：「我們可以不說話、幾個月不聯絡對方，但一見面交換一個眼神，就互相明白。有段時間他很低潮，出席一個活動中，他在台上、我在台下，我們交換一個眼神、就知道我在支持他。」

陳家樂以「滴血兄弟」形容與衞詩雅之間的兄弟情，Michelle亦表示他們交換一個眼神便明白對方的心情。（陳順禎 攝）

談到恍如兄弟的情誼，《不日成婚2》與前作均不乏男女之間的「有味笑話」，寫實地呈現兄弟幫的話題或情侶間的情趣。衞詩雅笑言沒有為對白加料，僅按劇本演繹：「唉！導演自己『鹹』啦！全部由編劇寫出來，我們很少加料。」陳家樂認真地表示導演撰寫都市愛情喜劇背後的認真與用心：「我們基本上都跟足導演寫好的劇本，極少進行增減，第一集基本上沒有，因為導演希望我們跟足喜劇的節奏，連語氣詞也為我們寫好。第二集拍攝時基於上集的默契，便覺得我們可以有少量發揮，但也不能修改太多。所以戲中有味的笑話，全部都是導演個人的經歷與分享！」

《不日成婚2》與前作均不乏兄弟幫與情侶之間的有味笑話，陳家樂與衞詩雅笑言自己沒有加料，直指：「全部都是導演個人的經歷與分享！」（《不日成婚2》電影劇照）

陳家樂今年初與太太連詩雅拉埋天窗，談到《不日成婚2》關於男女愛情與婚姻時，陳家樂亦大方分享自己一貫的愛情觀念：「其實我每一次拍拖都不會不考慮將來！我都希望想有將來才開展。」熟悉陳家樂的Michelle立時補充指：「應該這樣說，我認識他許多年，他是個一直希望擁有家庭的人，所以希望自己有一個家。」

陳家樂今年初新婚，他亦表示過去其實亦以成家立室為目標展開一段感情，熟悉他的衞詩雅亦非常同意。（陳順禎 攝）

《不日成婚2》前作劇情中，阿佳與可怡透過生活片段認定對方為結婚對象，陳家樂表示現實中，自己與太太連詩雅亦因為幸福的一刻而令他決定要定下來，雖然並非劇戲性十足的場面，但亦足以令他當場感動落淚，哽咽地表示：「當然會有！就在我們（與連詩雅）相處的過程中，經常也有這樣的畫面出現。其實很日常，不似拍戲一樣很浪漫、經歷過生生死死才決定要娶她。有時在看電視，她靠在我身旁、一個擁抱，便令我覺得這是個最好、將來能夠持續幾十年的生活。」

陳家樂提到認定太太連詩雅的幸福時刻，忍不住感動落淚。（陳順禎 攝）

陳家樂表示與太太連詩雅生活裡的一個日常時刻，便令他決定要與對方共渡一生。（葉志明 攝）

對於未婚的衞詩雅，今年曾於其他訪問裡提到或許兩年內將有好事近，Michelle指其實沒有為婚事作倒數：「我沒有訂下期限，例如要在兩三年內結婚，我不會被期限所困。」陳家樂表示坊間有些女生會覺得一定要在30歲前結婚，但衞詩雅卻沒有這個想法，Michelle表示同意並將緣分交托上天：「我從來都不會！因為我覺得無可能計劃，上天要讓愛情出現便出現、離開便離開。」隨着階段改變，Michelle對表示結婚意義得到昇華，目光亦放遠到人生的盡頭。

衞詩雅表示不會為婚事訂下期限，一切要看上天安排。（陳順禎 攝）

《不日成婚2》劇情主軸由前作的三男三女鬥智鬥力，變成可怡與阿佳面對金燕玲飾演的強勢母親之間的婆媳互動，亦提及長輩對結婚安排隆重其事的要求。年初陳家樂與連詩雅的婚禮規模盛大，Michelle亦有為家樂擔任兄弟，談到夢想中的婚禮排場，Michelle即刻耍手擰頭：「不要搞！他搞完這一壇之後，我就覺得我辦不到。而且我很怕人多，兩個人之間的事要向成村人交代。」然而衞詩雅亦認真地表示，自己的想法最近稍作改變：「但最近他說了一句，令我一下子頓悟。他說某程度這些繁文縟節並不是為對方而做，而是為（各自）父母而做，令他們快樂非常值得。」

衞詩雅坦言自己怕人多，若辦婚事則希望一切從簡，然而陳家樂的婚禮及一番話令她稍為改變看法。（陳順禎 攝）

陳家樂回憶起辦婚禮時，表示本來希望盡量從簡：「其實我與陳太（連詩雅）初初要辦婚禮的時候，首選並不在香港，打算在小島上簡單地舉行，甚至可能只邀請部分的家人出席。」然而一位撫養他成長的親人讓他改變主意：「其中一個沒有到外地辦婚禮的重要原因，是因為我嫲嫲因為出意外而不良於行，我就知道不能離開香港辦婚禮，要在香港讓她見證這件開心的事！」至於衞詩雅對出嫁排場的要求，她直言：「我覺得視乎我父母，但我有點不同，因為我有一個姊姊、一個弟弟，他們的結婚已足夠盛大，為我頂一頂住，弟弟更已經有小朋友，所以我壓力較小。」

為了讓發生意外的嫲嫲看到自己成家立室，陳家樂決定在香港與太太連詩雅舉行婚禮。（陳順禎 攝）

《不日成婚2》劇情中，金燕玲飾演的阿佳媽媽與可怡上演了婆媳分歧的戲碼，令不少觀眾均深感共鳴。新婚燕爾的陳家樂笑言現實中的陳媽媽與陳太太毫無婆媳糾紛：「冇！斬釘截鐵地告訴大家，冇！因為在戲中，金姐姐飾演的母親很強勢，控制慾很旺盛，會管我們的婚禮，連戒指也為我們挑選……其實也不錯！」衞詩雅大笑着喝罵：「你個垃圾！雖然也不錯！因為我剛聽你講才發覺好似幾好！」陳家樂認真地解釋指：「我真實的父母也不是這類人，他們很隨心，在婆媳的相處上非常和諧。」

陳家樂斬釘截鐵地表示母親與太太連詩雅之間毫無婆媳相處的問題。（陳順禎 攝）

至於倘若有婆媳相處問題，陳家樂直言不會似阿佳一樣「鵪鶉」，堅定地表示：「如果有婆媳糾紛，如果有就當然站在我太太一邊與母親理論啦！我相信太太與母親都愛錫我，我一定能夠令這件事完美大腳解圍！」家樂更笑言其實現實中，反而母親與太太會連成一線：「我永遠都是帶罪之人，他們反而連成一線。我父母會覺得我經常欺負陳太，他們與陳太連成一線，問我為甚麼不好好對待家嫂！所有錯我也攬上身，陳太永遠是最好！」

陳家樂更笑言父母會與太太連成一線，覺得自己經常欺負陳太。（陳順禎 攝）

在《不日成婚2》裡，衞詩雅透過可怡預演了婆媳相處問題，Michelle直言選擇伴侶的同時已考慮到這一步：「我不怕！因為我選擇未來的伴侶，一定與我的連繫極強！如果有一日我遇到奶奶之間的問題，而我老公一言不發，那個人根本不會成為我老公！」Michelle更自信地表示自己與長輩相處相當拿手：「我對長輩很有辦法，我懂得令長輩們舒服的方法，甚至會令長輩與未來老公的關係變好，反而這是我的強項！」她亦分享到自己的絕招：「要學會從別人的角度出發，但先決條件是那位母親沒有奇難雜症。」

衞詩雅自信與長輩相處非常拿手，甚至會令對方與自己父母的關係變得更好！（陳順禎 攝）

陳家樂

髮型：Kenrick Siu

化妝：Khaki Yan

服裝：Harvey Nichols

衛詩雅

髮型：Daniel Chou@Beijing Hair Culture

化妝：MW

服裝：MARYLING