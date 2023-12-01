白日之下｜演智障獲林保怡誤信為真　特約演員林芷沿︰覺得被認可

電影《白日之下》上映踏入第五周，票房衝破$1,700萬，成為近期港片的奇蹟。戲中演員獲得一致讚好，不單余香凝、林保怡及梁雍婷獲提名金馬獎，連同姜大衛、周漢寧、陳湛文、胡楓等等，都被指是遺珠，甚至有不少人看畢，覺得全片演員都演得好好，包括畫面上扮演殘疾院友的特約演員，不少觀眾都信以為真。



信以為真的其實不單是觀眾，就連從映30年的林保怡，拍攝唱聖誕歌一幕時，都被身旁特約演員林芷沿（鴨仔），不停在裂口大笑的演出嚇倒，以為他是真正的殘疾人士。不但隨即問他叫甚麼名字，更多次在訪問中提及這位演員，希望觀眾多加留意。《香港01》就找到這位把林保怡都呃透的男人，連同負責面試的副導演陳天朗（Javier）接受訪問 ，看看鴨仔如何可以在芸芸特約演員中突圍，獲得今次令人如真如假的演出。



斷想不到鴨仔的招牌笑容，竟成為最厲害的演技。（葉志明 攝）

林芷沿（鴨仔）2014年演藝學院畢業，主修表演。日常除了從事舞台劇、短片、電影工作，亦有到中、小學擔任戲劇導師，最近亦出任主題公園萬聖節的導演。雖然身兼多職，不過鴨仔最喜歡的還是演戲，而擔任特約演員就是他幕前的演出機會。「做特約演員，在戲中出得一、兩個場口，會有對白，有時又要跟主要演員交集，總不能找完全冇經驗的人去演，所以不少副導都會從演藝的同學及畢業生著手。」

投入的演繹，終於被大家看見，亦令身旁的林保怡信以為真。（電影公司提供）

有考慮找殘疾人士演繹

《白日之下》其中一位副導演陳天朗，有負責場務及特約演員的試鏡工作，當初看畢劇本，已知要召募十多位臨時演員飾演殘疾院舍的院友，俗稱環境演員，第一時間便想，可否邀請真的殘疾人士演出呢？陳天朗︰「例子是電影《桃姐》，戲中有很多都是老人院的真院友，這種氛圍是扮不到的。」

副導演陳天朗，跟鴨仔早已相識，不是有找他面試不同角色，除了《白日之下》，隨後還有另一次合作，會飾演一名古惑仔。（葉志明 攝）

而導演簡君晋亦強調這是一間濫收的殘疾院舍，要有不同身體缺憾的人，如果起用真實的院友拍攝，操作上的確有困難。「你先要向他們解釋到自己在做甚麼，而且拍戲是長時間的消耗工作，會令他們好累，所以好快便打消此念頭。」

天朗盛讚鴨仔雖然每一幕都在笑，但去到做冬這一幕，那笑容是見到喜悅感覺，與之前的不同。（電影公司提供）

念頭一消，便切切實實從臨時演員中尋找，於是找來一些不同程度的殘疾人士真實片段，讓前來面試的人作參考，來到自選一段去演一分鐘。鴨仔比較特別，因為他有演戲經驗，不少副導演都認識他，於是天朗當日找他，是要直接來面試周漢寧飾演的明仔角色。

原定是演「明仔」一角

明仔在戲中是自閉症人士，鴨仔面試前得以揣摩角色，而他靠的更加不是網上片段，而是真實的觀察。鴨仔︰「我之前有跟香港展能藝術會合作，這是一個讓殘疾人士發展藝術潛能的機構，例如冇咗隻手的都可以拉小提琴，失明人士可以彈鋼琴，弱視都可以跳舞等，所以我一直都有接觸相關人士，從言談中，他們眼中的世界跟我們其實分別不大，只是我們覺得他們有分別。」

「你演得好好，但係……」這句話，鴨仔在每次面試都聽不少，但對於失落「明仔」一角還是有點婉惜。（葉志明 攝）

周漢寧被綁一幕，就是鴨仔面試時的戲份。（《白日之下》劇照）

而鴨仔面試的片段，就是周漢寧在院舍看到梁雍婷被院長性侵，想挺身保護卻被院長綁起雙手，最後墮樓身亡的一段。鴨仔︰「我要演出那種自己滿有感受，但身體無法表達的痛苦出來，而在被拉扯一刻，我突然見到牆上有『不准吸煙』的標誌，於是我臨場發揮，指著標誌強調不准！不准！這個即興創作有獲得大家讚賞。」

天朗指現場有些特約演員，就算喊了Cut，都依然以那個角色的動靜去自處，相當專業。（葉志明 攝）

鴨仔︰「在最好位置恰如其分地演出」

演得出色，但最終亦告落選，從天朗的解釋，問題不是出自演技而是身形。「因為角色要跟梁雍婷有種相依為命的感覺，可惜鴨仔身形太壯健，似哥哥保護妹妹，故未有採用。」

雖落敗，但精彩演出仍獲天朗招攬做環境演員，飾演院友。鴨仔︰「其實演員同角色都是幫手講故事，自己當然想被看見，但有時就是要知道自己定位，你是幫套戲營造環境氣氛，就要安於本份，所以電影上畫後有人讚就算是臨時演員都做得好好，就是憑大家不搶戲，安排在最好位置恰如其分地演出。」

鴨仔的笑，的確無處不在，食燒賣飯都笑住食。（電影公司提供）

要當環境演員，鴨仔參考了一條訪問唐氏綜合症人士的片段，受訪者經常都笑住臉去做任何事，他未必清楚眼前面對甚麼問題，但就是會笑。「我就用了這個設定，在任何環境都笑得好極端，而當第一個鏡頭做了這種演出，大家都好喜歡，於是不停叫我笑，不停叫我坐後面營造氛圍。無論是好慘地食緊燒賣飯，還是面前有人在嗌交，我都要笑得好開心。」

保怡在《爆谷一周》上，有提到懷疑鴨仔身份的趣事。（《爆谷一周》截圖）

林保怡的惜才

直至跟「院長」林保怡一齊唱聖誕歌一幕，終於笑到被看見，在停機時保怡問鴨仔︰「你係真定假㗎？」隨後還問了他的名字。這一問不是得個知字，而且一心想向觀眾推介這位演員給大家認識。鴨仔︰「他在《爆谷一周》訪問中有提及我名字，而後來我有獲邀請去看首映，我都十分驚訝，自己做了特約這麼多年，都冇獲邀過去看首映，期間更見到林保怡，他立即捉住我︰『鴨仔，我記得你呀，我有讚你㗎！』作為一個寂寂無名的人，的確是有種被認可的滿足感。」

鴨仔覺得今次拍攝氛圍好好，無論主角就是臨時演員，都在一個狹少空間相處，等埋位前互有交談，到拍攝時不會太怯場。（葉志明 攝）

殘疾人士專業戶

如果你相信吸引力法則，那麼鴨仔就是特別吸引到人找他演殘疾角色，而且是由剛畢業一刻便開始。「剛畢業時，勞工處要出一個廣告，宣傳殘疾人士都應該要享有最低工資$32.5，當中有三個角色，一名中年人士、一個坐輪椅的，而我就要扮痙攣人士做侍應，當時這個廣告有賣地鐵燈箱，不少朋友都見到，還紛紛改口叫我做『卅二個半』」

（受訪者提供）

一不離二，隨後又在朋友介紹下，鴨仔又拍了一個警署內部宣傳短片，教導警務人員如何對應不擅辭令或智力有問題的人士。「當時我剷了個光頭，要扮演一個智障人士，拍完之後，有個警員走來同我講︰『辛苦晒你喇，你位照顧人士喺邊呀？』我以為他問我經理人在哪，我答︰『我冇經理人呀，我自己嚟！』然後他呆了兩秒︰『啊！我以為你係真㗎！』」

其實鴨仔都有演過普通人角色，在電影《毒舌大狀》便飾演因無錢買飯盒給父母，而去便利店偷過期飯盒的角色，跟黃子華有對手戲。（《毒舌大狀》影片截圖）

可見鴨仔堪稱是演繹殘疾人士的專業戶，但正正就是這麼多年的相處和演繹，十年磨出這把利劍，一出就叫觀眾萬分佩服，甚至連林保怡都將他的名字掛在口唇邊，讓大家好好認識這位演員，鴨仔林芷沿。