《聖誕 Present Tense!》破天荒集合20位藝人　古天樂驚喜現身MV

聖誕節又怎可以沒有應節歌呢？天下一音樂最新歌曲《聖誕 Present Tense!》由 One Cool Group 群星主唱，張繼聰作曲，鍾說填詞，Ansonbean Rap詞及李智勝擔任編曲、監製，今天（2023年12月1日）正式派台及於各大音樂平台上架。

屋主古天樂壓軸驚喜現身MV。（《聖誕 Present Tense!》MV截圖）

集合 One Cool Group 旗下歌手張繼聰、張蔓莎、鄧麗欣、ANSONBEAN、CY陳宗澤、何嘉莉、譚旻萱（Mandy）、胡子彤、余香凝、陳穎欣、廖子妤，希望以歌聲為大家帶來歡樂、愉快、溫馨的聖誕氣氛，同時寄語大家無論工作有多忙碌﹑都要抽時間聚在一起，和心愛的人歡渡普天同慶的佳節。除了歌曲派台外，《聖誕 Present Tense!》MV亦將於同日晚上九時於One Cool Group YouTube Channel 首播。

One Cool旗下歌手盡出，當然唔少得大隻又唱得嘅張繼聰！（《聖誕 Present Tense!》MV截圖）

Sabina張蔓莎唱功好又靚女！（《聖誕 Present Tense!》MV截圖）

Stpehy鄧麗欣似乎想Rap歌！（《聖誕 Present Tense!》MV截圖）

新世代女神Mandy譚旻萱亦有現身！（《聖誕 Present Tense!》MV截圖）

仲有顏值演技實力爆燈嘅廖子妤！（《聖誕 Present Tense!》MV截圖）

MV 導演張蚊指大眾都好奇藝人鏡頭後的生活是如何，所以她就構思了藝人們在大屋舉辦聖誕派對的情景；而在拍攝前，她叮囑藝人們盡量在鏡頭前展示自己真性情，就當作是一場真實的派對好了。

《聖誕 Present Tense!》MV由金像級美術指導張蚊執導。（《聖誕 Present Tense!》MV花絮圖片）

是次拍攝破天荒邀請到逾20位旗下藝人參與，場面相當壯觀。由早上開始，藝人們由劈柴﹑佈置場地到預備食物，鏡頭記錄了每位藝人都花盡心思去令派對氣氛升溫；到了晚上，大家盛裝出席聖誕派對。除了上述歌手外，One Cool Group其他藝人們亦於MV中粉墨登場，包括朱鑑然、袁澧林、吳肇軒等，亦有李凱賢大展所長踩滑板；在寒冷天氣下，張蚊更安排了動作演員羅浩銘打空翻落水去帶動氣氛。MV最後，飾演「屋主」的古天樂更驚喜現身，為大家送上最窩心、最溫暖的祝福！

MV雲集One Cool超過20位藝人參與拍攝。（《聖誕 Present Tense!》MV截圖）

談到是次拍攝，張繼聰直言畫面與他創作歌曲時的預想一樣溫馨，廖子妤就指能與多位朋友聚在一起拍攝的機會非常難得；而Mandy就非常喜歡拍攝概念，更大爆古老闆私底下亦會與打大家打成一片！胡子彤則希望此歌可以為大家帶來歡樂的感覺。