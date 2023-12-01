白晝如焚｜鄧麗欣獲獎感振奮　望金像獎再下一城：努力想大家認同

由陳嘉上監製、李保樟執導的香港愛情懸疑電影《白晝如焚》，由鄧麗欣、劉以豪主演，快將於2024年初上映。電影在香港正式上映前，鄧麗欣已憑精嶄演出於「福岡旭日國際電影節」獲頒「特別功績賞」，作品亦成為電影節開幕電影，更於倫敦舉行首映。鄧麗欣今日（1日）得獎後返港公布喜訊，並於《白晝如焚》優先場接受傳媒訪問，分享得獎感受及預告明年工作計劃。

鄧麗欣新作《白晝如焚》於「福岡旭日國際電影節」獲頒「特別功績賞」，今日返港公布喜訊分享得獎喜悅。（葉志明 攝）

鄧麗欣（Stpehy）接受訪問時表示昨日今日各舉行兩場優先場，獲不少業內人士及知名導演進場支持欣賞演出，她表示觀眾反應令自己感到意外：「因為我覺得個結局都幾哀傷，第一場嘅觀眾係正常反應、見到佢哋沉重嘅心情；但第二場嘅觀眾笑晒，反差好大！」Stephy表示對觀眾的評價感到非常緊張，獲得讚賞時亦感謝大家的支持。昨日謝票期間，Stephy分享期間忍不住落淚，她笑言：「真係好醜樣！呢部戲因為我情緒投入得好緊要，拍咗超過兩年，以為自己抽離咗，但其實倫敦首映自己睇返都忍唔住喊，覺得全程都唞唔到氣！直至昨日講返某啲場景，情緒突然間上返嚟，好似仲係拍緊嗰場，原來仲係好投入。」Stephy亦提到英國與日本的觀眾雖然來自不同的文化背景，各自看到不一樣的重點，但交流之下令她有不同的得着。

鄧麗欣表示昨日為《白晝如焚》謝票時落淚，全因拍攝時入戲太深，談到片段時情緒忍不住湧出。（葉志明 攝）

從「福岡旭日國際電影節」獲頒「特別功績賞」，鄧麗欣直言感到振奮：「我覺得呢個獎嘅名令我好振奮，英文叫Career Achievement Award，好似提醒咗我要達成更多成就，好開心得到佢哋嘅鼓勵，我會繼續努力！」至於能否憑作品於明年金像獎再下一城，Stephy表示：「希望啦！我覺得努力咗都希望得到大家嘅認同！但係隨緣啦，希望大家鍾意。」

鄧麗欣表示得到「特別功績賞」感到振奮，獎提醒自己要達成更多成就，將繼續努力。（葉志明 攝）

近日於香港上映的另一部電影《白日之下》迴響甚大，女主角余香凝亦被視為金像影后的熱門人選。對於入圍一較高下的信心，鄧麗欣表示：「我仲未睇佢嗰部，大家都係『白』字開頭嘛！應該今年都旺白色！我聽聞佢都演得好好，有機會要睇一睇！」《白晝如焚》男主角劉以豪昨日亦到港出席品牌活動，鄧麗欣笑言有問對方會否出席優先場為電影宣傳，但表示對方工作忙碌，今日亦已離港：「希望下年有機會嚟同大家見一見面，佢之前都有去日本，觀眾都好讚賞佢！」

鄧麗欣表示未入場觀看《白日之下》，但聽聞余香凝的演出廣受好評，將會抽時間欣賞。（葉志明 攝）

鄧麗欣亦分享到明年的工作計劃：「其實頭半年都會係電影嘅工作，已經有《飯戲2》同《白晝如焚》，同時都拍緊兩部新電影，所以頭半年都集中喺電影。」至於年尾會否再開演唱會，Stephy隨即笑指：「未安排到咁後住喎！我想安排完咗啲電影放個假先！」她表示聖誕亦有時間放假，並將會到外地渡過聖誕，至於會否預先浸溫泉準備明年的謝票福利，她笑指：「睇下到時有冇溫泉先啦！」又指或許到電影陸續上畫再準備福利。