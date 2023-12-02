不日成婚2︱金燕玲演活霸氣奶奶　開放看女兒婚嫁：最緊要愛護佢

香港愛情喜劇《不日成婚2》昨日（30日）於香港正式上映，電影由陳茂賢執導，首集《不日成婚》六位班底陳家樂、衞詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其及楊偲泳主演，更有資深金像女配金燕玲加盟主演，與陳家樂飾演母子，非常令人期待！早前金燕玲與導演陳茂賢就新作《不日成婚2》接受《香港01》專訪，分享拍攝起源般與合作點滴之餘，病癒復出的金燕玲更談到一部改變她演藝生涯的重要作品！



《不日成婚2》導演陳茂賢力邀得金燕玲在電影裡飾演「霸氣奶奶」，二人亦為新作上映接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

金燕玲加盟《不日成婚2》飾演「霸氣奶奶」，與陳家樂飾演母子、與衞詩雅之間則上演一段緊張的婆媳關係。（《不日成婚2》預告截圖）

陳茂賢導演首部執導作品《不日成婚》拍攝於疫情開端，原班人馬拍攝的續集《不日成婚2》則在疫情尾聲完成，作為資深編劇轉戰為導演，陳茂賢表示起初已有拍攝三部曲的念頭，第二集更一度命名為「不日成婚之九叔俱樂部」。入場觀映《不日成婚2》的觀眾，除了繼續被金燕玲的精嶄演技所震懾，必定對電影結尾出現的「九叔俱樂部榮譽會長」修哥的出現感到驚喜，陳茂賢笑指靈感來自從小對香港電影的印象：「最初『九叔俱樂部』的原意真的是一班很年老的『九叔』，修哥、四哥、曾江叔等一班元老級的男人。因為我從小我很愛看粵語片，他們在戲中全部都飾演小生，有時亦會參演搞笑的愛情片，我經常覺得四哥後生飾演靚仔，好似陳家樂一樣！但其實真正怕老婆的，其實是修哥！修哥才是真正的九叔代言人。」

《不日成婚2》導演陳茂賢表示自己從小愛看粵語片，印象裡的四哥後生飾演靚仔，似陳家樂一樣，但其實真正怕老婆的是修哥！於是請修哥在片尾粉墨登場，飾演「九叔俱樂部榮譽會長」。（陳順禎 攝）

「九叔俱樂部」的場景於《不日成婚2》裡間斷出現，陳家樂、朱栢康、岑珈其、白只、谷德昭飾演的角色亦為座上客，陳茂賢表示原意是劇情主軸。（《不日成婚2》預告截圖）

胡楓年輕時拍攝的粵語片以百部計算，在陳茂賢印象中卻是一位怕老婆的小生。（網上圖片）

提到一眾香港資深演員，陳茂賢導演興奮地表示自己一直渴望在電影裡合作一班前輩：「我從小看電影就很仰慕他們，他們是香港電影的寶！」亦希望用電影留住他們的身影，轉頭望向金燕玲笑言：「讓我們一班年輕導演拍攝一下嘛！不要只拍上一代的導演，益下我們一班後生導演嘛！」對去年初離世的曾江，陳茂賢導演亦深感婉惜：「曾江叔離世了，很可惜；四哥身體不太好，所以沒有打擾他老人家，本身是一齊出場，兩個（修哥、四哥）一齊出場！我對修哥也提過，四哥似是非常瀟灑，但真真正正最受女生歡迎的其實是修哥，四哥只是負責埋單而已！所以四哥經常也啞巴吃黃蓮。修哥便笑說『唉！唔好講呢啲！』但因為四哥獲得『最佳男主角』後我也發覺他身體狀況不太好，所以不希望他太過操勞。」

陳茂賢形容一眾香港的資深前輩演員是香港電影的寶物。（陳順禎 攝）

陳茂賢笑指曾與修哥談笑時表示，真正最受女生歡迎的其實是修哥，四哥只是負責埋單！。（本港台截圖）

如願與修哥在《不日成婚2》裡合作，陳茂賢導演興奮之餘，亦被修哥恪守專業態度所感動：「有一件事讓我很感動，不論是金姐姐、修哥，他們到現場時全部都做足功夫。連修哥來到時也先找一個角落，一邊踱步一邊讀對白，他的戲份其實不多、只亮一亮相，但卻不斷反覆背對白，亦不會調整我的對白。」陳導演亦表示金燕玲在現場曾提到為何不會調整劇本與對白：「修哥與金姐姐的說法一樣『你寫隻字畀我，係諗過先寫、唔係亂寫嘛！一定有你的意思，所以要做好佢！』見到修哥這位九十多歲的老人家在踱步準備，我非常尊敬他的專業。」提到演員臨場提出修改對白，金燕玲亦分享從演多年的想法：「我作為一個演員，我覺得對白寫得好、演員沒有機會去改。通常我會微調得更接近我的口語，否則由我講出來會不自然。」

金燕玲直言寫得好的對白，其實演員沒有修改的空間。（陳順禎 攝）

金燕玲今年從影五十周年，出道以來與多位名導合作留下不少經典作品，提到與關錦鵬導演合作的《地下情》（1986），金燕玲欣喜地表示作品對她而言極具代表性，卻隻字未提當年首奪金像女配的殊榮。金燕玲回憶經典作時表示：「《地下情》是我離婚後復出工作，遇到的一個好機會，我很重視那一個角色。因為那一部戲改變了我的將來，甚至直到現在。」她直言合作關錦鵬與張叔平令她改變演出方法：「因為那一部戲令我發現我越重視便會演得越『緊』，我與關錦鵬、張叔平很好朋友，尤其是張叔平更宛如我的導師，他是唯一一個我會請教的人，而我亦知道他會對事不對人地表達意見。但《地下情》我卻被關錦鵬與他大罵，第一場唱歌的戲，關錦鵬便罵我為何這樣唱歌，我完全沒有發覺問題。」

金燕玲於1986年上映的作品《地下情》裡飾演來自台灣的演員廖玉屏，電影由關錦鵬執導，梁朝偉、溫碧霞、蔡琴、金燕玲及周潤發主演。（《地下情》劇照）

金燕玲更表示於《地下情》飾演的角色廖玉屏與自己的親身經歷相近：「其實出現問題的原因，是因為我有參與到《地下情》的劇本，那個角色有許多事是我真正的經歷，所以我沒有就角色與導演對溝通太多，我就覺得那個角色就是我自己，於是就做我自己。」她亦提到與關導的關係其實非常熟悉密切，但拍攝的遭遇卻令她感到不快：「令我不解之餘，又失去信心，後來才發現越重視（作品角色），就越要嘗試不要想，而且要視乎對手。」而亦師亦友的張叔平亦適時給予金燕玲所需的建議，她回憶指：「張叔平曾經建議，做演員其實要達成導演需要的效果，你可以爭取你的想法、或者嘗試要求機會，有不同的版本讓導演選擇，但最終也是盡量做到導演的需要。」回顧《地下情》，金燕玲如此總結：「呢部戲絕對是我的轉捩點，因為留意到自己的缺點。」

金燕玲表示自己當年有參與《地下情》的劇本創作，角色廖玉屏有許多來自她的真實經歷。（《地下情》電影劇照）

金燕玲總結經典作品《地下情》，直言是自己演藝生涯的轉捩點，因為在拍攝中發現了自己的缺點。（陳順禎 攝）

在《不日成婚2》裡，金燕玲加盟系列與陳家樂飾演母子，令電影增色不少，戲中作為阿佳媽媽，是一位要求嚴格、為子媳著想卻同時帶來不少壓力的「霸氣奶奶」。現實裡，金燕玲育有一位女兒，年紀階段與阿佳（陳家樂 飾）、可怡（衞詩雅 飾）相近，她笑言自己絕非如角色一樣嚴厲：「我是一位很開放的母親，我不喜歡將小朋友變成我要的樣式，他們有自己的思想。當然他們若問我的意見，我也很願意分享我的看法，雖然不會左右他的決定，但也會讓他知道後果要自己負責。」

金燕玲於《不日成婚2》裡飾演霸氣奶奶，她表示現實中對女兒的婚嫁大事持開放的態度。（陳順禎 攝）

對於家中千金的婚嫁大事，金燕玲亦分享到她的想法：「我經常對女兒說，無論妳將來的對象是甚麼人也不重要，最重要的是懂得愛護妳、珍惜妳，有正當職業、妳倆能夠組織家庭就足夠了。」年近七旬的金燕玲曾經歷兩段婚姻，對於幸福，她倒以一段父女回憶表達：「我記得我年紀很輕時，沒有繼續讀書、出來工作，我爸爸的想法是一個女人最大的幸福是嫁一個好老公，我當時以為他的意思是能夠讓我生活無憂。」但她表示到父親晚年時，金燕玲在病榻旁照料父親時，才真正明白父親口中的幸福真義：「後來到我爸爸生病、甚至失禁，作為長女我需要肩負照顧他的責任，他流着淚、但我不敢直視他，因為他作為一個男人在女兒面前失去自尊。我當時問他曾經希望我找一個好老公的意思，他才告訴我一個愛錫我、懂得欣賞我的人才是一個好老公。所以如果說人生如何能夠快樂，我沒有憂慮，基本的生活亦足夠，便已經是快樂的人生。」

金燕玲表示到父親晚年時，自己在病榻邊照顧時，才明白父親口中「幸福」的真義。（陳順禎 攝）

場地：英皇駿景酒店

金燕玲

髮型: Ricky Kwok@ Headquarters Hair Salon

化妝: Stephen Lau@ StephenMakeup

服裝: MARYLING