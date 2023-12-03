白日之下｜余香凝有機挑戰金像影后　鄧麗欣新戲突襲上畫衝擊獎項

由天下一電影出品，以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》，上畫已一個月，票房持續上升，最近更指累積票房已超越同期上畫的荷里活大作《Marvel隊長2》（The Marvels），正向2000萬進發。

余香凝在戲中飾演記者一角，堅毅性格獲大讚。（《白日之下》劇照）

電影叫座源於叫好，戲中各人的演出都大獲好評，其中女主角余香凝飾演的記者角色，更可以肯定會獲得來年金像獎最佳女主角的入圍資格，至於勝出與否就要看看對手。踏入12月，不少新戲都紛紛安排上映5場，以合乎金像獎最低的入圍資格，其中剛在日本電影節得獎，由鄧麗欣（Stephy）主演的《白畫如焚》就會先上映5場，換言之Stephy將有機會跟余香凝相相入圍一較高下。

鄧麗欣剛從福崗回來，並開始為電影《白晝如焚》的優先場作宣傳。（資料相片）

由鄧麗欣主演的電影《白晝如焚》，於11月率先得到兩大國際電影節青睞，先於「金雞百花電影節」獲頒「年度期待華語電影」獎項，隨後又成為《福岡旭日國際電影節》開幕電影，而女主角鄧麗欣更獲頒「特別功績賞」，成為首位香港演員獲電影節頒發該殊榮，嘉許其在演藝事業上的傑出表現。

余香凝憑《白日之下》提名最佳女主角，足見演出獲肯定。（金馬獎直播截圖）

余香凝在戲中跟姜大衛有不少對手，演繹一對假爺孫。（《白日之下》劇照）

有見在外表現卓越，有傳電影公司密謀在年底前上映5場公開場次，以達到入圍金像獎資格，而早前在一場優先場後，Stephy接受傳媒訪問，問到能否憑作品於明年金像獎再下一城，Stephy表示：「希望啦！我覺得努力咗都希望得到大家嘅認同！但係隨緣啦，希望大家鍾意。」

鄧麗欣表示昨日為《白晝如焚》謝票時落淚，全因拍攝時入戲太深，談到片段時情緒忍不住湧出。（葉志明 攝）

由於電影《白日之下》在坊間迴響甚大，女主角余香凝已被視為來年金像影后大熱，對於有機入圍一較高下，鄧麗欣就表示未有時間欣賞該片，但就指︰「大家都係『白』字開頭嘛！應該今年都旺白色！我聽聞佢都演得好好，有機會要睇一睇！」