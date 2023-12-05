《熱搜》周冬雨演網絡媒體主編　打擊流言網民有共鳴大讚演得好

「三金影后」周冬雨，聯同《建軍大業》宋洋和《步步驚心》袁弘主演，以網絡為戰場的犯罪劇情電影《熱搜》。電影以真假消息、網絡輿論、炒作話題等現今議題，藉由一宗揭發校園欺凌網絡文章再引致自殺案發生，最終查出幕後真相！（香港上映︰2023年12月14日）



周冬雨一改過往銀幕形象，飾演強悍自信的網絡媒體主編陳妙。（《熱搜》劇照）

不少觀眾看到周冬下的演出，都大表驚喜！（《熱搜》劇照）

《熱搜》講述網絡媒體主編陳妙（周冬雨 飾）發佈一篇校園欺凌的爆料文章後，意外收到當事人的求助，並牽扯出一系列意想不到的事件。陳妙的合夥人何言（宋洋 飾）、資本集團總裁岳鵬（袁弘 飾）陸續捲入其中，真相究竟爲何，背後還有哪些秘密，一場以網絡爲戰場的正義之戰正式展開。

周冬雨表示：「輿論裏有千千萬萬的聲音，希望大家能够多去瞭解信息的根源，不要讓我們的善良被利用。」（《熱搜》劇照）

這次周冬雨一改過往銀幕形象，飾演強悍自信的網絡媒體主編陳妙，不少觀眾表示看後甚有驚喜！這角色本來不惜一切只看重網絡流量，直到發現因為自己的文章引致的事件及得知女孩自殺的背後真相時，不但辭去工作更向權勢宣戰，勢要查出真相及為受害者發聲。忻鈺坤導演擅長刻畫人性，對於陳妙這角色的刻畫是有原因的：「角色有瑕疵才更加真實。」而周冬雨表示這角色對她是充滿魅力：「陳妙最有魅力的部分就是她骨子裏的良知，面對强權她越挫越勇，罪惡越壓迫她，她反彈得越强。」

（《熱搜》劇照）

《熱搜》將故事聚焦在變幻莫測的網絡輿論場背後，爲觀衆展現了一場攻守大戰的「網絡輿論戰」。導演坦言身處網絡時代，每個人都是輿論的「參與者」和。「旁觀者」：「我希望大家看完電影後，面對網絡輿論能多一些思考，保持自己理性的判斷」。這次《熱搬》將語言的威力以影像化的方式呈現在銀幕上，導演希望讓觀衆更加直接地看到看到了輿論的力量可以救人，也可以殺人。周冬雨表示：「輿論裏有千千萬萬的聲音，希望大家能够多去瞭解信息的根源，不要讓我們的善良被利用。」