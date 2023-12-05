寶貝智多星｜麥哥利星光大道留名　大仔造型向爸爸致敬細仔超萌

90年代經典電影《寶貝智多星》（Home Alone），於1990年聖誕上畫，結果爆冷創出票房神話，映期更長至翌年6月，總票房達4.76億美元（約港幣37億）。而當年只有10歲的美國男星麥哥利高堅（Macaulay Culkin），更因此聲名大噪，成為票房保證。事隔33年，日前終可在荷里活星光大道打手印留名。而一連兩集《寶貝智多星》中，飾演他母親的69歲金球獎視后嘉芙蓮奧哈拉（Catherine O'Hara），都有到場，場面溫馨。

43歲的麥哥利高堅星，終於有機會在星光大道留名。（視覺中國）

他的未婚妻Brenda亦偕兩子到場打氣，二人因合演電影《Changeland》鬧出戲假情真，2017年開始拍拖，Brenda前年誕下狄高達後，去年宣布訂婚，今年3月再當父母。

麥哥利高堅高興上台領獎狀。（視覺中國）

有機會在星光大道留名，麥哥利出動全家赴會，更帶同兩名兒子一同出席典禮，面兩歲的大仔Dakota，更以當時爸爸在戲中的一個造型亮相，相當搶眼，不過更搶眼是今年3月出世，只有8個月大的細仔，被傳媒拍下咬住奶嘴撐爸爸的畫面，相當趣緻。網民更力谷兩子可開拍《寶貝智多星4》，延續這部經典。

麥哥利與未婚妻Brenda，因合演電影《Changeland》培養出真感情，2017年開始拍拖，2021年誕下大仔Dakota，去年宣布訂婚，但今年3月再當父母誕下細仔。由於Brenda 是中泰混血兒，故兩子均擁有中美泰血統，令兩子都天生一副明星相。

大仔個造型，似向爸爸致敬。（網上圖片）

細仔樣貌超可愛。（視覺中國）

由於成名大早，多年來麥哥利都飽受傳媒追訪壓力，不時被指走樣，生活不檢點等，而且自第二集推出後，其他參與的電影票房不再，神話幻滅。後來更被指持有大麻而逮捕，法官裁定有罪判繳交保釋金4000美元（約港幣3.2萬）了事。

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