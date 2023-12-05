不日成婚2︱陳家樂幕後花絮惡搞劇情　示範一句說服衞詩雅生仔

香港愛情喜劇《不日成婚2》日前正式上映，電影由陳茂賢執導，《不日成婚》六位班底陳家樂、衞詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其與楊偲泳再度主演，並有四料金像女配金燕玲加盟，與陳家樂於戲中飾演母子，「霸氣奶奶」在戲中非常搶鏡。《不日成婚2》承接前作阿佳與可怡決定步入婚姻的結尾，開始面對籌辦婚禮、面對婆媳關係等關卡，情節寫實並觸動每位男女觀眾，過程令不少處境相近的觀眾會心微笑。

《不日成婚2》承接前作阿佳與可怡決定步入婚姻的結尾，開始面對籌辦婚禮、面對婆媳關係等關卡。（《不日成婚2》電影劇照）

作為男女主角的陳家樂與衞詩雅，在新作上映後四出謝票答謝觀眾之餘，亦於社交媒體上分享一系列花絮與搞笑宣傳短片。其中，陳家樂與衞詩雅今日（5日）在短片裡惡搞重演《不日成婚2》劇情中睇樓的一幕，看見兩房一廳的間隔後，陳家樂表示其中一間房間可以用作嬰兒房，衞詩雅隨即收起笑容表示：「我有話生咩！」瞬間浮現生育計劃分歧。

陳家樂與衞詩雅重演《不日成婚2》睇樓一幕。（陳家樂/衞詩雅IG影片截圖）

陳家樂在短片中提到生育計劃。（陳家樂/衞詩雅IG影片截圖）

衞詩雅隨即表示自己唔想生BB。（陳家樂/衞詩雅IG影片截圖）

陳家樂思索一下便以一句話扭轉衞詩雅的想法：「咁呀……畀我阿媽住都OK嘅！」殺衞詩雅一個措手不及，面露要脅的神情，陳家樂便繼續表示：「又唔啱呀？所以咪話BB房囉！而家生B仲有兩皮嘢（兩萬元津貼），裝修費都慳埋呀！」衞詩雅便笑指：「又OK喎好似！」然後二人異口同聲轉身笑指：「咁去造人啦！」