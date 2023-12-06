妮妲莉寶雯出席電影館晚會　蜘蛛女搏盡真空激凸

第三屆美國電影學院博物館年度晚會昨晚（4日）於紐約舉行，作為美國電影界新創立的重要里程，晚會吸引多位奧斯卡金像級人物盛裝出席，場面儼如迷你版奧斯卡紅地氈！除了里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及梅麗史翠普（Meryl Streep）等重量級人馬登場外，一眾女星亦趁機會於鎂光燈前爭豔鬥麗，雖然一眾女演員均出盡法寶，但卻意外被一位話題女歌星搶盡焦點。

美國電影學院博物館年度晚會當然不少得影帝里安納度狄卡比奧。（視覺中國）

影后梅麗史翠普亦有出席美國電影學院博物館年度晚會。（視覺中國）

能夠出席美國電影學院博物館年度晚會，一眾荷里活著名女演員當然未有錯過展示完美容顏與身材的機會。影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）、嘉兒莫蕊茲（Chloe Grace Moretz）、Samara Weaving及名模Cara Delevingne都盛裝出席，各自展現個人獨特迷人的美態。

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其中，曾參演Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man：Homecoming）的小花Laura Harrier，以一身透視長裙現身，露出高叉泳裝剪裁的內襯，更疑似真空激突，搏盡成功於一眾影后及知名女前輩之間突圍而出，可惜仍然未能成功成為終極焦點。

Laura Harrier以一身透視長裙現身，疑似透視激突，成功擊敗一眾影后及知名女前輩。（視覺中國）

小花Laura Harrier曾參演Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：強勢回歸》，與湯賀蘭合演，是新蜘蛛俠第一位喜歡的女同學。（《蜘蛛俠：強勢回歸》電影劇照）

Laura Harrier在《蜘蛛俠：強勢回歸》飾演校花，亦是反派禿鷹的女兒。（《蜘蛛俠：強勢回歸》電影劇照）

近日於訪談節目裡低調出櫃的當紅女歌星Billie Eilish，為晚會少數非演員嘉賓，因為近日出櫃為雙性戀，更反問性取向標籤的話題而成為全球娛樂新聞的焦點。Billie Eilish攜同哥哥兼自己的音樂監製現身晚會，向來打扮極具個性的Billie Eilish，以一身黑色中性西裝登場，卻在外套下露出超豐滿上圍，性感度爆燈！在近日話題性十足之外，造型亦成功擊敗一眾女演員，意外搶盡同場女演員的風頭。

Billie Eilish與哥哥兼自己的音樂監製一同出席晚會，中性的黑色西裝中空部分，內有玄機。（視覺中國）

Billie Eilish近日於美國訪談節目裡低調出櫃，成為全球娛樂新聞的討論對象。（視覺中國）