莫文蔚慶祝出道30年　舉行「莫后光年」特展化身星級導覽員

Karen 莫文蔚自 2019 年絕色演唱會後，許久沒有在台灣出席公開活動。昨日（12/5）她特別到台灣出席「莫后光年」台北站特展，慶祝她出道 30 週年的美麗時刻。「莫后光年」展覽由香港起跑，再到北京展出，第三站來到了台北。當中所有的剪報、作品及 MV 等均由 Karen 親自挑選，花了近一年時間籌備。而心思細密的 Karen，在每個展覽中都安排了獨特驚喜。

Karen 親身到現場與粉絲見面，相信這就是最驚喜的安排。（大會提供）

在香港站，她展出可互動的 HOLOGRAM，以高科技形式與粉絲見面，在北京她則打造唯美的演藝時光隧道，展出許多不同時期及形象的美照。而來到台北，寵愛粉絲的 Karen 更親身到現場與粉絲見面，相信這就是最驚喜的安排，也是給台灣粉絲最好的聖誕禮物。

展覽另一個亮點，是由 Karen 利用不同年代的剪報拼貼的大型拼圖，當中每張剪報都是 由 Karen 花了許多時間親自挑選。（大會提供）

此次展覽特別展出 Karen 於 2005 年《文丞武蔚》寫真集，由著名攝影大師夏永康拍攝，當時出版限量一千本，很多粉絲經常要求她再版。在這次展覽中特別以 AR 技術呈現寫真集中的照片，分享她重視的作品。問及 Karen 會否重現當年的性感造型？她笑言現在比較難，要得到老公的審核，而通常審核後的回覆都是 NO！

問及 Karen 會否重現當年的性感造型？她笑言現在比較難，要得到老公的審核。（大會提供）

展覽已先後在香港及北京舉行。（大會提供）

展覽另一個亮點，是由 Karen 利用不同年代的剪報拼貼的大型拼圖，當中每張剪報都是由 Karen 花了許多時間親自挑選，Karen 笑說挑選的過程十分好玩，雖然大量翻閱剪報、雜誌挺花時間的，但也勾起她許多回憶，往往一看就是一整天。希望大家在這個大型拼圖前打卡外，也花時間慢慢欣賞她的心思。