不日成婚2︱陳家樂玩嘢加戲被鬧爆　導演：哎呀！你條咁嘅垃圾！

香港愛情喜劇《不日成婚2》日前正式上映，電影由陳茂賢執導，《不日成婚》六位班底陳家樂、衞詩雅、朱栢康、談善言、岑珈其與楊偲泳再度主演，並有四料金像女配金燕玲加盟，與陳家樂於戲中飾演母子，「霸氣奶奶」在戲中非常搶鏡。《不日成婚2》承接前作阿佳與可怡決定步入婚姻的結尾，開始面對籌辦婚禮、面對婆媳關係等關卡，情節寫實並觸動每位男女觀眾，過程令不少處境相近的觀眾會心微笑。

《不日成婚2》承接前作阿佳與可怡決定步入婚姻的結尾，開始面對籌辦婚禮、面對婆媳關係等關卡。（《不日成婚2》電影劇照）

《不日成婚2》自首映以來，男主角陳家樂頻頻成為朱栢康、岑珈其等一眾演員的「欺凌」對象，向觀眾踢爆片場不少搞笑位。日前電影官方社交媒體更分享一條幕後花絮，為「Lak哥」在片場裡的「垃圾」名號據證，連導演陳茂賢也笑指陳家樂「玩嘢」、「阻住我收工」！

《不日成婚2》導演陳茂賢從監看螢幕後「嬲到彈起」。（《不日成婚2》IG影片截圖）

幕後花絮開端，聽到導演陳茂賢大叫「哎呀！你條咁嘅垃圾！真係……」似乎「Lak哥」陳家樂的臨場發揮，連導演都冇咁好氣！。原來導演陳茂賢當時正在拍攝《不日成婚2》陳家樂與衞詩雅對戲的一幕，卻見陳家樂疑似自行發揮「加戲」，伸手按燈掣，出乎導演預料，令陳茂賢從監看螢幕後彈起高叫：「你做乜嘢啊！你點解要去㩒嗰個掣呀Lak哥？」陳家樂卻笑着辯解：「扮熄燈呀嘛！」似乎對加戲自感有文有路。

當時陳家樂似乎正在拍攝《不日成婚2》與衞詩雅對戲的一幕。（《不日成婚2》IG影片截圖）

同樣在家居環境的一幕，又聽見陳茂賢導演高叫：「係咪玩嘢呀？阻住我收工啊！」進入拍攝居室時，便見陳家樂笑着認衰：「我衰！我唔好！撻手呀係咁……」導演無奈地笑指：「點解呢個Take我都要拍七個呀？喂呀……我想返屋企啊！」而令各位工作人員也無法準時收工的陳家樂則笑指：「唉……唔玩喇！唔好玩喇真係！」

導演陳茂賢忍不住走入片場高叫：「係咪玩嘢呀？阻住我收工啊！」（《不日成婚2》IG影片截圖）

陳家樂在拍攝現場「搞破壞」之後，亦回歸認真笑指：「唉……唔玩喇！唔好玩喇真係！」（《不日成婚2》IG影片截圖）

《不日成婚2》幕後花絮實證陳家樂銀幕背後的創意、搞笑一面，拍攝期間亦鬧出不少笑料。正如陳茂賢、岑珈其等多次笑言欺負陳家樂是一件樂事，相信觀眾追看花絮後，亦對這部令大家會心微笑的都市愛情喜劇背後的歡樂，有更深刻的記憶。