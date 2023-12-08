《紙房子》前傳月底Netflix啟播　23歲西班牙索女新星身材超搶鏡

數年前於Netflix串流平台啟播的西班牙劇集《紙房子》（Money Heist），曾於全球掀起熱潮，劇集裡標誌性的達利面具與紅衣打扮亦非常深入民心。《紙房子》第四季終結後，Netflix終於推出系列前傳《柏林》（Berlín），由劇集重要角色之一、Pedro Alonso飾演的柏林，重組《紙房子》劇情發生以前大盜的黃金歲月。《柏林》亦有不少新角色與演員加盟，當中包括23歲西班牙女新星Begoña Vargas，在劇集海報上的美豔造型旋即吸引不少觀眾眼球！

數年前於Netflix啟播的西班牙劇集《紙房子》，憑劇情及標誌性的達利面具，在全球掀起熱潮。（《紙房子》劇集劇照）

《紙房子》系列前傳《柏林》，將於12月29日在Netflix啟播，劇情由《紙房子》軸心角色之一柏林為主角。（《柏林》劇集劇照）

在《柏林》劇照公布後，23歲西班牙女新星Begoña Vargas亮眼的顏值，在一眾角色中異搶鏡！（《柏林》劇集劇照）

現年23歲的西班牙女新星Begoña Vargas，1999年出生於西班牙馬德里，10歲便入讀當地舞蹈學校，繼而成為一位舞蹈員，受訓途中亦同時鍛練演技，為未來踏入演藝圈做足準備。Begoña Vargas在2018年以18歲之齡在電視框中亮相，拍攝未夠10部劇集作品便跨進大銀幕，在2020年首次參演電影。

Begoña Vargas出生於西班牙馬德里，10歲起入讀舞蹈學校，同時訓練演技。（GettyImages）

Begoña Vargas以18歲之齡在電視框出道，兩年後便跨界踏進大銀幕。（GettyImages）

Begoña Vargas於去年推出的西班牙電影《Centauro：暗夜騎士》飾演女主角，電影透過Netflix串流平台在全球上映。電影除了犯罪飛車的刺激場面外，22歲便飾演人母的Begoña Vargas，更與男主角上演激情床戲，期間更全裸上陣拍攝！Begoña Vargas在電影裡解放運動型曲線好身材之外，更露點上陣，豐滿上圍更令觀眾為之驚嘆，加上床戲相當動感、不下飛車情節，令不少網民直言：「動感到暈車浪！」

年僅22歲的Begoña Vargas便在《Centauro：暗夜騎士》裡飾演人母。（GettyImages）

Begoña Vargas的fit爆身材點睇都唔似係人母啦！（《Centauro：暗夜騎士》電影劇照）

Begoña Vargas在電影中全裸肉搏男主角，豐滿上圍成為驚喜！（《Centauro：暗夜騎士》電影劇照）

《Centauro：暗夜騎士》Begoña Vargas全裸床戲逐格睇：