Alexandra Daddario曬側乳被母親嫌太暴露　網民提出地心吸力隱憂

主演《沙灘拯救隊》（Baywatch）的性感女神Alexandra Daddario，去年下嫁電影製片男友，榮升人妻女神後，在粉絲心目中仍然人氣未減，動向繼續被受關注！現年37歲的Daddario，即使婚後亦從不吝嗇傲人身材與精緻五官，即使近年開始減產、較少出席公開活動及宣傳，在社交媒體上仍然不時大派福利。今日（8日）Daddario分享出席設計師品牌晚宴的活動美照，以黑色大露背貼身長裙現身，竟被同場出席的母親直言太過暴露！



Alexandra Daddario今日於社交媒體上分享出席設計師品牌晚宴的相片，醠以大露背晚裝造型登場。（Alexandra Daddario IG圖片）

Alexandra Daddario（左二）的造型正面看似平平無奇。（Alexandra Daddario IG圖片）

原來Alexandra Daddario的造型側面暗藏驚喜！但卻被同場出席晚宴的母親直指太暴露！（Alexandra Daddario IG圖片）

Daddario出席活動的黑色晚裝造型正面看似平平無奇，遮蓋她豐滿上圍與腰臀曲線，然而頸部綁帶的大露背設計下，卻令她的身材從側面異軍突出，花式曬斜線型事業線，上圍側面呈現的重量感亦令粉絲相當驚喜！難怪連Daddario在帖文裡覆述媽媽表示：「我覺得妳露出太多側乳了！」但習慣性感打扮的Daddario卻笑言：「沒有呀！明明完全包裹住！」

Alexandra Daddario的大露背晚裝花式露出側乳「斜線型」事業線，相當具重量感！（Alexandra Daddario IG圖片）

雖然Daddario花式曬側乳令粉絲相當驚喜，然而相片中的斜線型事業線，亦引起不少網民擔心她的豐滿身材是否被地心吸力所拖累，出現下垂的趨勢。Daddario過去出席典禮及活動時，較多以平口露肩或深V晚裝示人，泳裝亦多選令上圍集中的剪裁，承托力相當高，卻較少從側面低調派福利，所以網民的擔心絕非無根據！

Alexandra Daddario過去出席活動時，較多以平口束胸或深V造型曬豐滿上圍。（Alexandra Daddario IG圖片）

Alexandra Daddario過去出席活動時，較多以平口束胸或深V造型曬豐滿上圍。（Alexandra Daddario IG圖片）

Alexandra Daddario的泳裝亦多選集中型的剪裁。（Alexandra Daddario IG圖片）

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