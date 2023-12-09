爆裂點專訪｜張家輝拍動作一條跑命　梁洛施︰啲仔鍾意睇我拍打戲

電影《爆裂點》本周上畫，最大賣點是導演林超賢（阿Lam）與張家輝這對動作CP，事隔9年再聚，雖然今次阿Lam身兼總導演及監製，執導的是唐唯瀚，但張家輝對於這位魔導都是有點「避忌」。「開拍時唔敢同阿Lam講之前接咗兩部戲，都打咗好多，費事知道我喺其他人部戲打咁多，我要多啲，咁我就死。」張家輝說。



除了舊友相聚，今次還有新知梁洛施（Isabella）及陳偉霆，而梁洛施就要曬黑及剪短髮演一位來自東南亞的製毒師。雖然幕幕都走難咁款冇靚過，但反獲囝囝欣賞︰「佢話鍾意我黑啲健康啲。」



張家輝笑言在外邊拍動作片，唔敢畀林超賢知，知會叫佢打多啲。（梁碧玲 攝）

張家輝話一睇個戲名，就是會打到杰撻撻。（《爆裂點》劇照）

驚辛苦又驚唔夠喉

今次是自《魔警》後，張家輝再與林超賢合作，雖然口裡說不想太多動作場面，但身體還是很誠實︰「如果冇我仲唔開心，佢對動作的要求好高，我自己都鍾意，有時驚太辛苦，但有時又驚唔夠喉，係矛盾。」

每次合作，家輝都要求要有新鮮感，而今次難度在於要演一個好人角色︰「好人最難演，以前係灰色踩界好好做，可以肆然去發揮，做好人就有好多制肘，每次都帶內疚嘅心情去面對個世界咁。」

家輝扮林超賢說服他接拍這部戲時，表情相當抵死。（梁碧玲 攝）

想快黑變曬燶

Isabella 雖然在戲中是飾演製毒師，但內裡都是好人，有不少掙扎，但去到試造型時導演嫌她太白，白到反光要曬黑時，她就冇掙扎一口答應。「因為角色是東南亞女仔，我接得個角色冇話唔可以曬黑，唔可以剪髮，而且曬燈一陣就會白番。」後來更見套戲就開，但自覺未夠黑，於是偷偷地加大力度去曬，「點知真係會曬燶。」

黑黑實實的梁洛施，有另一番感覺。（《爆裂點》劇照）

Isabella略嫌今次跟家輝的對手戲不夠多，未夠喉。（梁碧玲 攝）

兩位早前都在內地開工多，今次拍完港片，就是有種回家的感覺。梁洛施︰「拍番港片好開心呀，有咁好嘅團隊，只係同家輝嘅對手戲唔夠喉，戲份太少。」張家輝︰「最開心莫過於在自己成長的地方，拍到一部有質素的電影，我發覺自己最隨意，最自然開心起來的時刻，就係睇住一大班工作人員在片場開工，各有各忙時，自己就最開心。」

張家輝自言拍動作戲，都是一條跑命，跑唔停。（梁碧玲 攝）

跑勻尖沙咀中環

拍動作戲，走走跳跳少不了，但今次家輝最多的是跑！今次更跑勻尖沙咀同中環。張家輝︰「之前有個女演員話我係一條跑命，又係喎，我成日要跑。當年拍杜琪峯《大事件》、《黑社會》都跑到冇咗半條命，然後再遇多個林超賢。我都有提Isabella點樣跑得好睇啲，揸槍跑要見到支槍，會好睇啲。」而Isabella嘅囝囝，就好喜歡媽媽演動作戲︰「佢哋鍾意我拍動作戲，又話鍾意我曬黑，感覺好健康，白雪雪唔好睇，叫我快啲曬黑。」

現實中兩位都已為人父人母，分別有一女和三子，今次在戲中亦一樣，但有趣是戲中子女的性別剛好跟現實中相反，家輝會有個仔，Isabella就有個女，這個嘗試又有何感受？張家輝︰「仔OK呀，可以粗魯啲對佢，鬧下佢摑下佢都仲得，幾好呀！」而Isabella同樣喜歡仔多啲︰「好彩自己係生仔呀，如果係女我會有好多嘢擔心，都係有個仔好啲。」

Isabella希望往後有更多機會留港拍戲。（梁碧玲 攝）

Isabella戲中的女兒由許恩怡飾演，兩母女針鋒相對。（《爆裂點》劇照）

鳴謝︰

場地：The Crown@灣仔英皇駿景酒店

張家輝

髮型：Evan Wong

化妝：Midco Chu

梁洛施

髮型：PiusYiu @orient4、Mega Cheong@orient4

化妝：AnnaEden

服裝：Christian Dior