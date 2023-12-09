資深男星賴恩奧尼路離世終年82歲　70年代憑《愛情故事》走紅

70年代憑美國經典愛情片《愛情故事》（Love Story）走紅的美國荷里活資深男星賴恩奧尼路（Ryan O’Neal），昨日（12月9日）於美國離世，享年82歲。其兒子Patrick透過個人社交平台，公布父親的死訊，貼文還上載一張沙灘日落照片並寫道：「我父親今日安詳地離世了，他的愛人團隊在他身邊支持，愛他，就像他愛我們一樣。」

賴恩奧尼路在1970年，憑電影《愛情故事》（Love Story）瞬間走紅。（《愛情故事》劇照）

出生於1941年4月20日的賴恩奧尼路，於1960年開展其演藝事業，好快在1970年上映電影《愛情故事》（Love Story）便瞬間走紅，該片在當年更成為北美全年票房冠軍，同時更獲奧斯卡7項提名，賴恩奧尼路更憑此片獲提名奧斯卡最佳男主角。

賴恩奧尼路其他的經典作亦不少。（《瘋狂飛車大鬧唐人街》劇照）

賴恩奧尼路晚年身體一直欠佳。（Facebook相片）

除了《愛情故事》外，他參演的電影還包括：《瘋狂飛車大鬧唐人街》（What's Up, Doc?）、《大老千與小鬼頭》（Paper Moon）、《亂世兒女》（Barry Lyndon）等。賴恩奧尼路生前育有4名兒女，其中女兒泰妲奧妮露（Tatum O'Neal），更於1973《大老千與小鬼頭》父女兵上陣，女兒更憑該片獲奧斯卡最佳女配角和金球獎年度新星獎。

兒子Patrick透過個人社交平台，公布父親的死訊，貼文還上載一張沙灘日落照片向大家道別。（Facebook相片）

賴恩奧尼路晚年身體欠佳，2001年確認患上慢性淋巴性白血病，2012年不幸再患上前列腺癌，除此之外，還有糖尿病、白血病、心臟等問題，身體狀況一直欠佳。

（Facebook相片）