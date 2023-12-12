燈火闌珊｜被奧斯卡DQ原因揭盅　有戲中演員投作品一票涉利益衝突

《第96屆奧斯卡頒獎禮》將於明年3月舉行，原代表香港競逐「最佳國際影片」一獎的《燈火闌珊》，被發現竟然不在候選名單之中，懷疑在不知情之下被大會取消資格。今日劇組也深感可惜，同時也靜候協會和奧斯卡方面進一步說明被DQ原因。直至晚上，有傳媒向「香港電影製片家協會」主席洪祖星查詢，發現原來在內部投票時不慎出現利益衝突。

周漢寧在戲中飾演徒弟仔，跟任達華學做霓虹燈。（《燈火闌珊》電影劇照）

（《燈火闌珊》劇照）

「香港電影製片家協會」發官方聲明回應《燈火闌珊》被奧斯卡DQ 一事。（網上圖片）

事源每年代表香港出戰奧斯卡「最佳國際影片」的影片，均會由該會「最佳外語片香港區評審委員會 」投票選出參賽影片，當中17位評審均是協會董事局成員，一直以來都沒有大問題。直至今年8月，洪祖星表示收到奧斯卡改制通知，但凡該成員在董事局入職超過6年，一律不可以投票。有見及此，洪立即另組評審委員會，所有任職6年或以上的職員均被剔除，另組13人的全新委員會 ，所有於「香港電影製片家協會」任職6年或以上的董事，一律不能加入。

以香港特色霓虹燈作故事背景，理應相當適合代表香港出戰。（《燈火闌珊》劇照）

有演員投自己作品一票

新組成的委員會中，成員包括製片人、導演、演員等。洪表示過去沒有規定委員不可以投選自己有份參與的電影，只要結果是由委員會一致達成就可以，但今規則下原來是不可以有利益衝突，而其中一位有份投票的新成員，正正是《燈火闌珊》演員之一，正正因為投下自己的作品一票，而遭奧斯卡DQ。

《燈火闌珊》由張艾嘉、周漢寧、蔡思韵及任達華主演，如果話有戲中演員投自己一票，相信最大機會是任達華或張艾嘉這種有份量的演員。（《燈火闌珊》電影海報）

本可由《毒舌大狀》頂上

洪祖星回覆傳媒時，表示曾向奧斯卡提議可刪去該演員一票，結果仍是以《燈火闌珊》勝出，但大會不容許，反提議可由第二部作品頂上。洪表示第二高票數的是吳煒倫編導的《 毒舌大狀 》，但又覺得在刪去利益一票後，《燈火闌珊》仍是最高票數時，貿貿然派《毒舌大狀》出戰有欠公道，故今年寧願放棄參選。