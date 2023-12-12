金手指｜周家怡演劉德華太太成就解鎖　向梁朝偉動粗︰要很大勇氣

英皇電影榮譽出品2023年壓軸巨獻《金手指》，定檔於12月30日全球強勢公映，昨日（11/12）在中環海濱舉行國際版終極預告片首播發佈會，由導演及編劇莊文強與監製黃斌領軍，聯同在戲中飾演警察的動作指導錢嘉樂，以及演員周家怡、陳家樂、白只、岑珈其、洪卓立、楊天宇、楊偲泳、李靖筠、何啟華、朱鑑然、胡子彤、吳肇軒及徐浩昌強勢列陣，一同為電影造勢。

呼應《金手指》七、八十年代的時空背景，是日的活動現場特別展出一系列老爺車供來賓欣賞及拍照。（大會提供）

為呼應《金手指》七、八十年代的時空背景，是日的活動現場特別展出一系列老爺車供來賓欣賞及拍照。活動開始時，司儀首先邀請導演及編劇莊文強與監製黃斌到台上分享創作理念。莊文強非常欣賞新一代年青演員的出色表現，可透過大製作近距離與巨星共事，從中有所成長。監製黃斌則表示：「電影獲金像造型總監文念中及金像美術總監林子僑帶領，幕後團隊亦進行大量資料搜集，在場景製作、美術、道具、服裝、CG動畫及後期製作等方面皆一絲不苟，完美呈現八十年代的黃金歲月。」

同日推出由金像美術指導張叔平設計的兩款國際版電影海報。（《金手指》海報）

充滿70、80年代的風味。（《金手指》海報）

《金手指》闡述由梁朝偉飾演的嘉文集團主席程一言及由劉德華飾演的廉署高級調查主任劉啟源的雙雄對決，人物關係錯綜複雜。活動當日，大會安排兩邊陣營的演員介紹劇中角色及拍攝趣事，率先登場的是劉德華陣營的錢嘉樂、周家怡、楊偲泳、朱鑑然及吳肇軒。兼任動作指導的錢嘉樂談及戲中多場令人血脈沸騰的動作場面，包括一場在廉署的衝突戲，當中特別感受到新演員的落力與投入，傳承香港電影最精采的動作元素。

（大會提供）

周家怡表示有機會飾演劉德華妻子是成就解鎖，當中有一幕更要對梁朝偉動粗，需要很大勇氣去應付演出。飾演劉德華及周家怡女兒的楊偲泳則分享親眼見證劉德華親身上陣拍攝撞車場面的震撼：「看見華哥親身上陣，爬到翻側的車上，全力拯救我及媽媽，讓我打從心底感動！」飾演廉署職員的朱鑑然表示：「十分高興能夠與劉德華及梁朝偉同場！二人合體劇力萬鈞，讓所有在場人士同時入戲，更能投入角色。」而另一位飾演廉署職員的吳肇軒在電影中是一位數學天才，悉破破案關鍵，引發劇情的轉捩點。

周家怡表示有機會飾演劉德華妻子是成就解鎖，當中有一幕更要對梁朝偉動粗，需要很大勇氣去應付演出。（大會提供）

代表梁朝偉一方的李靖筠、白只、岑珈其、陳家樂、楊天宇、何啟華、胡子彤、徐浩昌及洪卓立隨即獲邀上台講述另一陣營的角色關係。飾演嘉文集團秘書的李靖筠高興地表示能夠與兩位偶像梁朝偉和劉德華有對手戲，令她興奮又緊張。白只除了感謝導演及監製貼心安排他飾演金牌股票莊家，亦衷心感謝他的主要對手梁朝偉和蔡卓妍特別抽時間幫助他作準備。

莊文強非常欣賞新一代年青演員的出色表現，可透過大製作近距離與巨星共事，從中有所成長。（大會提供）

陳家樂在戲中飾演富二代何浩雲公子。（大會提供）

飾演任達華兒子的岑珈其則表示：「我在戲中跟四位影帝均有對手戲，能夠有機會從各位前輩身上偷師，實在是可遇不可求！」陳家樂在戲中飾演富二代何浩雲公子，亮眼表現大獲好評，他表示：「為了演活盛氣凌人的blue blood，我真的豁出去了！」而同樣飾演公子黨的楊天宇、胡子彤、何啟華及徐浩昌亦表示能夠和梁朝偉同流合污十分過癮！洪卓立飾演陪伴梁朝偉經歷多次訴訟的律師：「非常榮幸可以有機會與兩位巨星對戲，尤其記得要以囂張的口吻面對劉德華，讓我緊張到口震！」