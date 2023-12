金球獎｜《Barbie芭比》9項提名勝《奧本海默》　瑪歌羅比爭影后

《第81屆金球獎》將於來年1月7日舉行,而昨晚(11/12)便宣布提名名單,電影組別方面,由《Barbie芭比》(Barbie)以9項提名成為最多提名先勝一仗,而由上畫鬥到頒獎禮的《奧本海默》(Oppenheimer),就以8項居次。不過兩片主角瑪歌羅比(Margot Robbie)及施利安梅菲(Cillian Murphy),都同時獲提名影后及影帝。

瑪歌羅比由選角開始,已被認為是最適合演芭比的演員。(《Barbie 芭比》劇照)

在電影劇情組最佳男主角方面,除了有《奧本海默》的施利安梅菲,另一大熱是美國影星畢利谷巴(Bradley Cooper)於《大師級愛情》(Maestro),以老妝飾演作曲大師Louis Bernstein。至於獲香港人愛戴的里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio),亦憑《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)入圍,其餘兩位分別是《魯斯汀:民運推手》(Rustin)Colman Domingo、《Saltburn》Barry Keoghan以及《All of Us Strangers》Andrew Scott。

《奧本海默》的施利安梅菲,以大熱姿態入圍男主角。(《奧本海默》電影劇照)

馬田史高西斯、里安納度迪卡比奧就是一對絕配,亦再次為里安納度入圍影帝。(《花月殺手》電影劇照)

至於歌舞/喜劇組影帝方面,現正上畫的《旺卡》(Wonka)男主角添麥菲查洛美(Timothée Chalamet),將會與前輩級的尼古拉斯基治(Nicolas Cage)爭影帝,他憑《大叔夢中人》(Dream Scenario)入圍。其餘包括︰《AIR》麥迪文(Matt Damon)、《The Holdovers》保羅基安馬提(Paul Giamatti)、《寶驚魂》(Beau is Afraid)華堅馮力士(Joaquin Phoenix)、以及《American Fiction》Jeffrey Wright。

《旺卡》(Wonka)由添麥菲查洛美飾演年輕版的朱古力發明家Willy Wonka。(《旺卡》電影劇照)

女主角方面,歌舞/喜劇組最佳女主角的有《Barbie芭比》瑪歌羅比,其幽默演出大獲好評,至於另一大熱就有憑《Poor Things》入圍的愛瑪史東(Emma Stone),其他入圍包括《五月的你,十二月的她》(May December)妮妲莉寶文(Natalie Portman)、《調教你處男》(No Hard Feelings)珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)、《紫色》(The Color Purple)Fantasia Barrino、以及《Fallen Leaves》Alma Pöysti。

愛瑪史東在《Poor Things》的造型,令人眼前一亮。(《Poor Things》劇照)

劇情組方面,分別有《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)的美國原住民女星Lily Gladstone、《Nyad》安納貝寧(Annette Bening)、《墮下的對證》(Anatomy of a Fall)Sandra Huller、《從前的我們》(Past Lives)Greta Lee、《大師級愛情》(Maestro)嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)、以及《Priscilla》Kaylee Spanney。