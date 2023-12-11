金球獎｜《Barbie芭比》9項提名勝《奧本海默》　瑪歌羅比爭影后

《第81屆金球獎》將於來年1月7日舉行，而昨晚（11/12）便宣布提名名單，電影組別方面，由《Barbie芭比》（Barbie）以９項提名成為最多提名先勝一仗，而由上畫鬥到頒獎禮的《奧本海默》（Oppenheimer），就以８項居次。不過兩片主角瑪歌羅比（Margot Robbie）及施利安梅菲（Cillian Murphy），都同時獲提名影后及影帝。

瑪歌羅比由選角開始，已被認為是最適合演芭比的演員。（《Barbie 芭比》劇照）

在電影劇情組最佳男主角方面，除了有《奧本海默》的施利安梅菲，另一大熱是美國影星畢利谷巴（Bradley Cooper）於《大師級愛情》（Maestro），以老妝飾演作曲大師Louis Bernstein。至於獲香港人愛戴的里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），亦憑《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）入圍，其餘兩位分別是《魯斯汀：民運推手》（Rustin）Colman Domingo、《Saltburn》Barry Keoghan以及《All of Us Strangers》Andrew Scott。

《奧本海默》的施利安梅菲，以大熱姿態入圍男主角。（《奧本海默》電影劇照）

馬田史高西斯、里安納度迪卡比奧就是一對絕配，亦再次為里安納度入圍影帝。（《花月殺手》電影劇照）

至於歌舞／喜劇組影帝方面，現正上畫的《旺卡》（Wonka）男主角添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），將會與前輩級的尼古拉斯基治（Nicolas Cage）爭影帝，他憑《大叔夢中人》（Dream Scenario）入圍。其餘包括︰《AIR》麥迪文（Matt Damon）、《The Holdovers》保羅基安馬提（Paul Giamatti）、《寶驚魂》（Beau is Afraid）華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、以及《American Fiction》Jeffrey Wright。

《旺卡》（Wonka）由添麥菲查洛美飾演年輕版的朱古力發明家Willy Wonka。（《旺卡》電影劇照）

女主角方面，歌舞／喜劇組最佳女主角的有《Barbie芭比》瑪歌羅比，其幽默演出大獲好評，至於另一大熱就有憑《Poor Things》入圍的愛瑪史東（Emma Stone），其他入圍包括《五月的你，十二月的她》（May December）妮妲莉寶文（Natalie Portman）、《調教你處男》（No Hard Feelings）珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、《紫色》（The Color Purple）Fantasia Barrino、以及《Fallen Leaves》Alma Pöysti。

愛瑪史東在《Poor Things》的造型，令人眼前一亮。（《Poor Things》劇照）

劇情組方面，分別有《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）的美國原住民女星Lily Gladstone、《Nyad》安納貝寧（Annette Bening）、《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）Sandra Huller、《從前的我們》（Past Lives）Greta Lee、《大師級愛情》（Maestro）嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、以及《Priscilla》Kaylee Spanney。