金球獎｜《Barbie芭比》9項提名勝《奧本海默》 瑪歌羅比爭影后
《第81屆金球獎》將於來年1月7日舉行，而昨晚（11/12）便宣布提名名單，電影組別方面，由《Barbie芭比》（Barbie）以９項提名成為最多提名先勝一仗，而由上畫鬥到頒獎禮的《奧本海默》（Oppenheimer），就以８項居次。不過兩片主角瑪歌羅比（Margot Robbie）及施利安梅菲（Cillian Murphy），都同時獲提名影后及影帝。
在電影劇情組最佳男主角方面，除了有《奧本海默》的施利安梅菲，另一大熱是美國影星畢利谷巴（Bradley Cooper）於《大師級愛情》（Maestro），以老妝飾演作曲大師Louis Bernstein。至於獲香港人愛戴的里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），亦憑《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）入圍，其餘兩位分別是《魯斯汀：民運推手》（Rustin）Colman Domingo、《Saltburn》Barry Keoghan以及《All of Us Strangers》Andrew Scott。
至於歌舞／喜劇組影帝方面，現正上畫的《旺卡》（Wonka）男主角添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），將會與前輩級的尼古拉斯基治（Nicolas Cage）爭影帝，他憑《大叔夢中人》（Dream Scenario）入圍。其餘包括︰《AIR》麥迪文（Matt Damon）、《The Holdovers》保羅基安馬提（Paul Giamatti）、《寶驚魂》（Beau is Afraid）華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、以及《American Fiction》Jeffrey Wright。
女主角方面，歌舞／喜劇組最佳女主角的有《Barbie芭比》瑪歌羅比，其幽默演出大獲好評，至於另一大熱就有憑《Poor Things》入圍的愛瑪史東（Emma Stone），其他入圍包括《五月的你，十二月的她》（May December）妮妲莉寶文（Natalie Portman）、《調教你處男》（No Hard Feelings）珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、《紫色》（The Color Purple）Fantasia Barrino、以及《Fallen Leaves》Alma Pöysti。
劇情組方面，分別有《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）的美國原住民女星Lily Gladstone、《Nyad》安納貝寧（Annette Bening）、《墮下的對證》（Anatomy of a Fall）Sandra Huller、《從前的我們》（Past Lives）Greta Lee、《大師級愛情》（Maestro）嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、以及《Priscilla》Kaylee Spanney。