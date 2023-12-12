林超榮逝世︱難忘與張國榮《錦繡前程》撞名︰叫林超榮花名破壞榮

香港電影著名編劇及演員林超榮（超人），今日（12日）經好友沈西城於網上公布死訊，享年61歲，據悉於中午因血癌病逝。林超榮生前集多項創作人身分，身兼電視電影編劇、演員、司儀、節目主持、及創作人多職，為人風趣幽默，作品亦極具其個人幽默風格。

著名電影編劇林超榮因血癌病逝，享年61歲。（資料圖片）

林超榮於今年4月1日，曾出席網台談話節目，並於節目上分享與一代歌影巨星張國榮的交往記憶。當時談到張國榮逝世20年，林超榮與主持人感到唏噓之餘，亦提到對張國榮最印象深刻的演出，林超榮笑言：「最記得張國榮嘅演出，王家衞嘅好經典啦！但係我最鍾意嘅演出係一部叫《錦繡前程》嘅電影，點解咁深刻呢？唔係因為我寫劇本，係陳慶嘉同陳嘉上寫劇本，戲入面（張國榮）飾演嘅角色名就叫做林超榮！」

林超榮於今年4月1日曾亮相網台節目，分享與張國榮之間的緣份。（《阿周電視》影片截圖）

張國榮於《錦繡前程》裡飾演角色「林超榮」，花名叫「破壞榮」。（《錦繡前程》電影劇照）

與張國榮之間在電影中竟有這般緣份，林超榮亦回憶當中的緣起：「編劇陳慶嘉、陳嘉上，我哋成日一齊玩，我跟佢哋度劇本、玩埋一齊好開心！佢專登喺《錦繡前程》裡面角色都用曬編劇名，梁家輝就做阮世生（《天若有情》編劇），正氣嚴肅啲；張國榮個角色名叫林超榮、花名叫『破壞榮』！因為我成日去度劇本、去玩嘅時候專搞破壞！」林超榮甚至在節目上大爆原來早已認識唐唐：「佢為咗揣摩呢個角色，都嘗試聯絡我！但係唔駛聯絡喇，因為佢嘅好朋友唐先生（唐鶴德），係我中學同學嚟嘅！」

《錦繡前程》由張國榮與梁家輝主演，角色分別名叫林超榮與阮世生，皆用到香港編劇的名字。（《錦繡前程》電影海報）

在銀幕之下，林超榮亦曾與張國榮偶有相交：「嗰時同張國榮每年至少見到一次，喺香港電影金像獎頒獎禮，不時喺冇嘉賓嘅時候做，好捱義氣、好熱衷支持電影金像獎。」他更憶述與張國榮在頒獎禮上煲煙的時刻：「當時後台仲食到煙，我哋就食口煙，臨出台張國榮就手震震咁，咁佢就話『超人，我哋一年見一次，咁快就一年喇！』同佢傾下計囉！」林超榮指他與眾人一樣見過最陽光、最燦爛的一面，不開心的一面或許他們無法目睹，及至20年前才得知問題的嚴重程度：「因為唔知道抑鬱症可以去到咁嚴重，如果嗰時大家多啲時間、多把勁去同佢講多兩句、睇緊啲，就唔會發生。因為當時大家對（抑鬱症）唔熟悉，以為唔開心、情緒、少少嘢啫，有時讀過下知道睇緊心理醫生，唔知道嗰個病係會隨時發作，大家就掉以輕心咗！」