波西傑克森︱新劇美杜莎不及奧瑪花曼　出道一脫成名床戲尺度驚人

迪士尼旗下串流平台Disney+，即將於12月20日推出神話小說改編劇集《Percy Jackson and the Olympians》，延續十年前接連拍攝兩集的《波西傑克森》（Percy Jackson）電影系列，並由全新版底主演一班希臘眾神及擁有混血神力的子女們。日前Disney+官方發布多張劇集角色海報，其中美杜莎一角的造型神秘感十足，亦一改過去古裝、兇猛的銀幕形象，引起系列粉絲的好奇。

劇集《Percy Jackson and the Olympians》日前發布角色海報及劇照，其中由Jessica Parker Kennedy飾演的經典希臘神話角色美杜莎，造型非常神秘，引起粉絲好奇。（《Percy Jackson and the Olympians》劇集劇照）

劇集《Percy Jackson and the Olympians》將於12月20日起啟播。（《Percy Jackson and the Olympians》劇集海報）

在劇集《Percy Jackson and the Olympians》裡，美杜莎由加拿大女演員Jessica Parker Kennedy，顛覆這位經典的神話角色形象，相傳美杜莎因為美貌動人，卻被雅典娜詛咒，凡與她四目交投的人均會化成石人。美杜莎一角曾於《波西傑克森：神火之賊》（Percy Jackson & the Olympians：The Lightning Thief）裡登場，當時由豔麗性感的荷里活女星奧瑪花曼（Uma Thurman）飾演，美豔的面孔外頭髮被特技變成大量毒蛇，形象較接近神話傳說原型。

加拿大女演員Jessica Parker Kennedy將於劇集《Percy Jackson and the Olympians》裡飾演經典希臘神話角色美杜莎。（視覺中國）

美杜莎一角曾於電影《波西傑克森：神火之賊》登場，由豔麗性感的荷里活女星奧瑪花曼飾演。（《波西傑克森：神火之賊》電影劇照）

現年39歲的女演員Jessica Parker Kennedy，於22歲出道，一直活躍於電視劇演出，曾經為海盜犯罪電視劇《黑帆》的女主角，演出四個季度前後長達四年。Jessica初出道便於大銀幕上豪放地裸露演出，及後亦持續性感或裸露演出，成為電視框活躍的豔星。Jessica雖然在荷里活或美國電視圈不算頂流豔麗，但演出尺度之大加上一副古裝相貌，仍令不少觀眾對她留下印象。

Jessica雖然在荷里活或美國電視圈不算頂流豔麗，但演出尺度非常大。（Jessica Parker Kennedy IG圖片）

科幻片豪曬上圍成名

在2007年上映的科幻奇情電影《Decoys 2：Alien Seduction》裡，當年年僅23歲的Jessica Parker Kennedy便在大銀幕上裸露演出。雖然她的戲份不多，但在酒吧中拒絕男主角的追求時，竟已真空上陣熱舞，更突然面對鏡頭拉起緊身背心，豪邁地裸露挺拔上圍，令男主角也當場驚呆！算是在大銀幕上一脫成名！

初出道的Jessica Parker Kennedy在科幻奇情電影《Decoys 2：Alien Seduction》戲份不多，只在酒吧中拒絕男主角的追求。（《Decoys 2：Alien Seduction》電影截圖）

Jessica Parker Kennedy在《Decoys 2：Alien Seduction》豪邁地拉起緊身背心、露出堅挺上圍。（《Decoys 2：Alien Seduction》電影截圖）

《黑帆》大尺度床戲連場

Jessica Parker Kennedy於2014年至2017年播映的美劇《黑帆》（Black Sails）裡，飾演劇集四個季度的女主角，在海盜的男人世界裡游走。Jessica於劇集首三季上演大量床戲，而且尺度一集比一集更貼近電視底線，頻頻全裸上陣激戰男角色之餘，更於第二集的裸戲中，從床上掀起被鋪、正面全裸，但Jessica依然能夠自如地演戲，無視鏡頭拍攝、非常敬業。

Jessica Parker Kennedy於劇集《黑帆》裡飾演女主角，游走在海盜的男人世界中。（《黑帆》劇集劇照）

點擊即睇Jessica Parker Kennedy《黑帆》 大尺度演出：

+ 1

在劇集第二季，Jessica更與男主角及另一位女角色有激情床戲，大玩「一皇兩后三人行」，意識尺度非常大膽！《黑帆》作為古裝劇集，性感裸露場面不亞於情色電影，令觀眾譁然同時大受歡迎！