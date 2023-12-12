潛行｜彭于晏大顯身手被玻璃割傷　劉德華領劇組慶生作補償

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的新片《潛行》，將於2024年1月11日上映。電影由三大男神領銜主演，包括劉德華、林家棟、彭于晏（Eddie）。今次Eddie戲中飾演的角色方興，是網絡毒品調查科警司，角色智勇多謀，文武雙全，戲裡面Eddie除了跟幾位影帝，包括華仔、家棟、任達華等有多場對手戲，一齊大鬥演技之外，亦有動作場面給予Eddie發揮，跟戲中販毒集團手下一對一決鬥，他亦毫不錫身，在一場酒窖打鬥戲中，慘被玻璃割傷。

彭于晏在戲中被打到成個櫃都冧埋。（《潛行》劇照）

Eddie飾演的警司方興，負責調查戲中的跨國毒品暗網案件，一心追捕林陣安（劉德華 飾）為首的毒販陣營。Eddie明查暗訪之下，追隨林陣安手下到一間酒窖，二人隨即大打出手。Eddie有豐富參與動作片的經驗，但在拍攝這幕格鬥場面前，亦都聽從幕後人員意見，嚴陣以待，做足準備在鏡頭前大顯身手。而這一幕，華仔雖無戲份，但作為監製的他就親自到場，跟導演關智耀，以及動作導演錢嘉樂一齊研究兩位演員的格鬥對決。

彭于晏身手相當敏捷，獲動作指導錢嘉樂大讚。（《潛行》劇照）

華仔親自指導Eddie，擺起拳手動作，無論出拳擋拳，都相當有板有眼，令人聯想起華仔在經典作《阿虎》中的造型。至於嘉樂亦都非常專業，悉心指導Eddie，如何安全完成動作場面，又教導他擺出型格姿勢，令Eddie拍攝時更加得心應手。他亦相當受教，細心聆聽華仔跟嘉樂的指導，每拍完一個鏡頭，就立即重溫再改善。Eddie愈拍愈起勁，倒地、跳起、被玻璃碎照頭淋，亦都毫無怨言，難怪嘉樂都指這一場拍攝幾日以來，見證Eddie愈拍愈好，當中一個鏡頭，Eddie需要全身倒在一大堆碎裂的啤酒玻璃樽，Eddie亦不慎被玻璃割傷手部，不過他依然忍痛完成，處理傷口期間亦直指只是小小受傷，轉眼又再投入拍攝。

家棟表情搞笑。（電影公司提供）

華仔帶領劇組為彭彭慶祝。（電影公司提供）

身為監製，劉德華都照顧周到。（電影公司提供）

雖然拍得辛苦，不過Eddie都有獎勵補償。拍攝當日正是Eddie 41 歲正日生日，華仔和家棟就捧著蛋糕出來跟壽星公慶生，Eddie非常驚喜，想不到兩位影帝特地來到片場跟他慶生。Eddie就指今次拍《潛行》非常享受，跟團隊合作愉快之外，又跟一眾金像級陣容合作，最高興莫過於跟多年好友朱鑑然一齊演出，另外又可以讓他過足打癮，挑戰連串動作場面。