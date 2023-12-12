周海媚去世｜與周星馳拍《龍過雞年》　惡搞《本能》見同性冷艷美

近日驚傳香港藝人周海媚於內地離世消息，工作室方面一直未有證實，直至今晚（12/12）工作室終於在微博發出死訊，證實周海媚因病醫治無效去世，享年57歲。周海媚的演藝生涯中，不少人欣賞她在《倚天屠龍記》（1994）飾演周芷若的冷艷。不過比這一部更早的《逃學威龍之龍過雞年》（1993）中，周海媚就飾演一名同性戀的精神病患者。

周海媚在戲中一出場就是個情痴，為兇手埋下伏線。（《逃學威龍之龍過雞年》影片截圖）

一直不願女友受傷害。（《逃學威龍之龍過雞年》影片截圖）

周海媚在戲中飾演湯茱迪（梅艷芳 飾）的女友，是一名有精神病患的同性戀者。有嚴重暴力傾向，誓言向傷害女友湯茱迪的男人報復，是殺害王百萬（周星馳 分飾）及林大岳（黃秋生 飾）的兇手。後因想射殺周星星（周星馳 分飾）卻被湯茱迪阻止，得知湯茱迪頂罪之後多次謀殺周星星未果，最終被周星星槍殺後墮樓身亡。

去到結局一幕，張敏跟星爺玩性趣玩意。（《逃學威龍之龍過雞年》影片截圖）

去到結局一幕，張敏跟星爺玩性趣玩意。（《逃學威龍之龍過雞年》影片截圖）

後來換上周海媚以張敏造型想殺死周星馳。（《逃學威龍之龍過雞年》影片截圖）

《逃學威龍之龍過雞年》由王晶編劇及導演，故事除了都是由周星馳飾演的角色周星星，以及有張敏演出外，基本上跟前兩集沒大關係，而且整部戲更是惡搞當年荷里活的話題電影《本能》（Basic Instinct），其中周海媚用冰鑿殺人更是《本能》的經典場面。

周海媚在戲中一直以柔弱一面示人，直至結局，假扮成張敏向星爺大玩SM，更成功用冰鑿勁插其腳板底。當時周的冷艷演出，令人出人意表及刮目相看，不再是電視劇中的花瓶角色，而翌年更獲得《倚天屠龍記》周芷若一角。