劉德華出品舞台劇《你好，打劫！》　楊偉倫麥沛東爭演阿爾柏仙奴

《你好，打劫》舞台劇由劉德華出品，饒曉志擔任藝術總監，張達明執導，楊偉倫（阿卵）、麥沛東（麥東）、魯文傑（Simon）、巢嘉倫（阿巢）、蔡頌思（Jocelyn）以及黎逸正（Sunny）主演，該舞台劇為黑色幽默喜劇，以荒誕詼諧的手法探討現代社會的人際關係與生活困境，過程中講述匪徒打劫銀行並與人質被困在同一空間之中。舞台劇將於2024年2月1日至2月4日假香港藝術中心壽臣劇院公演，六位主演日前拍攝舞台劇宣傳海報出盡法寶，各持菠蘿、榴槤、蔗、辣椒、香蕉等道具突顯角色個性，風趣幽默，令新鮮出爐的海報極具電影感，讓大家眼前一亮。

劉德華作為《你好，打劫！》出品人，到圍讀現場與演員們交流。（電影公司提供）

劉德華出品的舞台劇《你好，打劫》，由饒曉志擔任藝術總監、張達明執導，楊偉倫（阿卵）、麥沛東（麥東）、魯文傑（Simon）、巢嘉倫（阿巢）、蔡頌思（Jocelyn）以及黎逸正（Sunny）等主演。（電影公司提供）

阿卵在戲中飾演Sunny，與麥東所飾的阿Ben，同樣飾演賊仔，一同打劫。阿卵率先講到：「我都不知道達明當初為何會找我們一同出演這齣舞台劇，其實我倆好開心可以再次合作。」麥東續指：「我同阿卵真的很久沒有一起做舞台劇，第一次合作在2014年，其次2015年都有合作過，不過之後反而在電影上合作，在《媽媽的神奇小子》和《正義迴廊》中都是飾演好兄弟，今次再在舞台劇上合體好開心。」

《正義迴廊》、《媽媽的神奇小子》孖寶楊偉倫與麥沛東在舞台劇《你好，打劫！》再度合體。（電影公司提供）

至於講到舞台劇跟電影的分別，阿卵坦言：「電影跟舞台劇的確分別很大，我們本身都是舞台出身，拍電影時有很多事都要再適應。工作時都會遇到不同朋友，他們都會覺得做舞台劇好難，覺得我們好厲害，在台上記到很多對白。我都會說『當你經歷了兩個多月的排練就會好自然地記得。』反而剛接觸電影時覺得拍戲更難，因為要即時背好修改過的對白，以及分拆鏡頭去拍攝，這對我來說其實比起做舞台更難。」而麥東則表示：「排練舞台劇會是兩個月密集見面。電影拍攝時間好短，所以一來就要最好的鏡頭，例如拍喜劇必定是最搞笑的一take，但在舞台我們會不斷排練及嘗試，慢慢找到最好。我都覺得拍電影較難，在舞台上反而放鬆時會猜想我身旁的癲佬（阿卵）會不會引我笑。」

楊偉倫談到拍電影與做舞台劇的分別，表示拍戲更難，因為要即時背好修改過的對白，以及分拆鏡頭去拍攝。（電影公司提供）

麥沛東亦表示拍電影比做舞台劇難，因為排練舞台劇會在兩個月密集見面，但電影拍攝時間好短，所以一來就要最好的鏡頭。（電影公司提供）

對於今次劇本阿卵就未有睇過原著，但就十分欣賞劇本，大讚整件事很清晰並越看越有驚喜。麥東就有睇過一些原著資料，知道是一套1975年的美國電影，男主角更是阿爾柏仙奴，阿卵聽畢即力爭要演阿爾柏仙奴的角色，笑言會跟導演爭取調角。

舞台劇《你好，打劫！》原著為1975年的美國電影，男主角更是阿爾柏仙奴，楊偉倫即場要求演阿爾柏仙奴，笑言會向導演爭取與麥沛東調角。（電影公司提供）

而另外四位演員分別由魯文傑戲中飾演銀行經理Tom、Jocelyn飾演的銀行職員Icy是阿Tom的下屬、Sunny飾演的Cruise是銀行實習生以及阿巢飾演Hanks為資深銀行職員。Simon先講到跟身旁的演員合作很愉快，Simon笑言：「第一次拎榴槤做宣傳，阿巢係長蔗、Sunny係菠蘿、Jocelyn係一串辣椒，大家都好好玩。其實我從未跟達明合作過，今次真真正正合作令我好期待，以前演藝學院週年佢特意回來寫劇本我都合作唔到，今次終於合作到相當開心。」

魯文傑（左二）在戲中飾演銀行經理Tom、蔡頌思Jocelyn（左一）飾演的銀行職員Icy是阿Tom的下屬；黎逸正Sunny（右一）飾演的Cruise是銀行實習生以及巢嘉倫（右二）飾演Hanks為資深銀行職員，他們均為首次與張達明（中）合作。（電影公司提供）

而作為萬綠叢中一點紅的Jocelyn講到：「作為唯一一個女仔其實令我有點緊張，不過好彩我在家中都是唯一一個女仔，有一個哥哥三個細佬，所以成日都有好多很男性的互動，期待今次跟大家擦出火花。」Sunny說：「都知道大家癲癲地，平時看他們在台上演戲，現在可以同場感受到他們有多癲，既期待又興奮。」

萬綠叢中一點紅的蔡頌思Jocelyn提到，作為劇中唯一一個女仔其實也相當緊張。（電影公司提供）

編劇及原版本 導演饒曉志介紹：

《你好，打劫！》曾於多個城市重演，並獲得《第二屆全國戲曲文華獎優秀原創劇目獎》，饒曉志更於2014年憑此劇獲得《第九屆中國話劇金獅獎最佳導演獎》， 2021年編劇及執導翻拍自日本電影的賀歲片《人潮洶湧》，該戲由劉德華監製，劉德華、蕭央、萬茜主演。2022年憑撤僑題材電影《萬里歸途》，以15.92億人民幣成為國慶檔冠軍。

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