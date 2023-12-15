《潛行》片尾曲劉德華唱出情義兩難　一曲兩唱劉雅瑟驚喜獻聲

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導，劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟領銜主演的犯罪動作電影《潛行》，將於明年1月11日上映。今日（15/12）電影發布由劉德華演唱的片尾曲《道理都懂》，還有由劉雅瑟演唱的陪伴曲雙版本MV，以旋律及故事感十足的歌詞，率先揭露戲中人物的複雜情感。

劉德華與劉雅瑟戲中飾演一對夫妻。（《潛行》劇照）

歌曲由華語樂壇黃金搭檔唐恬、錢雷聯手創作詞曲，二人看過電影後被其中的人物命運和故事深深打動，打造出這首年度壓軸動人之作。「不是只看動作，還可以看到深層的情感表達和人性的多面」，正如身兼監製和男主角的華仔所言，在傳統警匪片緊張刺激的觀影體驗之外，《潛行》的故事亦還藴藏著情感元素，透過主角們的遭遇體會人生滋味，而〈道理都懂〉正好道出戲中人物心聲。

二人連舉行婚禮，都變成共患難的一剎。（《潛行》劇照）

電影中，華仔飾演的毒梟林陣安視人命如螻蟻，無論競爭對手、目擊證人甚至警察，只要誰擋他的路，都會登上他的「死亡清單」。但這樣一位「惡魔」，也有其軟肋，林陣安把妻子Vivian夏薇（劉雅瑟 飾）看得無比珍貴，亦珍視與他出生入死的拍檔修浩（林家棟 飾）之間的情義。然而，林陣安和修浩本身價值觀迥異，二人開始各走各路，邁向黑暗深淵。當中一句歌詞「命運慈悲多罕有，尚未知曉人生悲與愁」，正好揭示角色對愛與命運的思考與抉擇。華仔通過娓娓道來的歌聲，彷彿撫慰著每個人，也許那些人生道理做不到也請放過自己，只要好好記住生命那些重要時刻就足夠。

劉雅瑟都獻唱片尾曲，又幾好聽。（《潛行》劇照）

到底華仔身上嘅血，係屬於邊個呢？（《潛行》劇照）

作為影后的劉雅瑟，亦鮮有獻聲，她以溫柔的聲線唱出〈道理都懂〉另一種味道。在戲中對於Vivian來説，林陣安同樣是她最可靠的另一半，甚至是她的世界裏唯一的光。劉雅瑟曾談到，在接到劇本時最打動她的，是人物小傳上的一句話「除了愛人，都是外人」，而她亦為角色作出特別設計，當角色Vivian緊張時，會有揉紙團的習慣，雅瑟就解釋：「因為角色本身經歷過傷痛，林陣安不在的時候會很緊張慌亂」。劉雅瑟對角色有著種種理解，故她演繹歌曲時亦自然代入Vivian角度，通過輕柔堅定的歌聲唱出歌詞，當中一句「時間把一切吞沒，可我從未害怕過，愛的人會帶我走」，正好道出了Vivian對林陣安無條件的信任和愛。