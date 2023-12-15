周海媚去世︱李若彤與最美周芷若最後合照　「願天堂沒有病痛」

香港演員，人稱「最美周芷若」的周海媚，於11/12驚傳離世，旗下工作室亦於12/12晚證實周海媚因病搶救無效，終年57歲。周海媚於1966年在香港出生，曾參選1985年香港小姐競選，並成為八、九十年代一線女演員，經典作品無數，包括在電視劇代表作《倚天屠龍記》裡飾演周芷若，成為金庸武俠劇的經典形象。在周海媚逝世後，同樣曾於金庸武俠劇《神鵰俠侶》演出、有「最美小龍女」之稱的李若彤，日前於微博上分享與周海媚的最後合照，紀念這位老朋友。

周海媚因病去世，享年57歲。（微博圖片）

李若彤日前發布與周海媚的工作合照，二人當時於節目上均打扮成各自經典的金庸武俠角色，「最美周芷若」與「最美小龍女」合體現身，畫面極罕見難得。李若彤分享指照片拍攝於今年10月的工作場合，並表示聽到周海媚離世的消息後感到震驚與難過，沒有想過當時會是最後一次見面。李若彤最後亦表示婉惜：「我的老朋友一路走好，願天堂沒有病痛。」

李若彤於微博分享與周海媚的最後合照，「最美周芷若」與「最美小龍女」合體現身，畫面極罕見難得。（李若彤微博圖片）

周海媚與李若彤過去未曾於影視作品中合作，然而二人先後於金庸武俠名著改編電視劇裡飾演女主角，周海媚主演的《倚天屠龍記》與李若彤主演的《神鵰俠侶》播映亦僅差一年。

周海媚因演出1994年版《倚天屠龍記》被稱為「最美周芷若」。（微博圖片）

周海媚與李若彤亦為少數演出多於一部金庸武俠劇的女主演，周海媚曾兩度參演《倚天屠龍記》，於2019年播映的版本更飾演周芷若的師父滅絕師太，而她亦曾於2008年播出的《射鵰英雄傳》裡飾演包惜弱（楊康母親）。李若彤則在參演《神鵰俠侶》翌年，參演《天龍八部》飾演女主角王語嫣。

周海媚第二度參演《倚天屠龍記》劇集，則飾演周芷若的師父滅絕師太。（外灘提供）

李若彤曾於《神鵰俠侶》劇集飾演小龍女。