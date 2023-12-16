真的狠愛你︱Sydney Sweeney拍戲被蜘蛛咬傷　或成第一位真蜘蛛女

荷里活愛情喜劇《真的狠愛你》（Anyone But You）即將於明年1月18日上映，電影由26歲火辣女星Sydney Sweeney與《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）男星Glen Powell主演。電影劇情講述男女主角Ben與Bea在初次約會便發生一件天大的誤會，令二人未撻着便先變仇人，點知二人在一場外地舉行的婚禮中再次見面，在親朋戚友的慫恿下，二人各懷鬼胎地假扮情侶，最後更似乎弄假成真！

火辣女星Sydney Sweeney與Glen Powell合演的愛情喜劇《真的狠愛你》將於明年1月18日上映。（《真的狠愛你》電影劇照）

《真的狠愛你》劇情講述男女主角Ben與Bea在初次約會便發生一件天大的誤會，後來二人相遇後各懷鬼胎地假扮情侶，最後更似乎弄假成真！（《真的狠愛你》電影海報）

Sydney Sweeney近年參演《高校十八禁》（Euphoria）後人氣急升，憑逆天好身材在觀眾心目中留下印象，有份主演的超級英雄電影《蜘蛛夫人》（Madame Web）更將於明天二月上映。然而在拍攝《真的狠愛你》期間，竟發生一段驚險小插曲，有趣地將兩部明年上映的新作連繫。

Sydney Sweeney近年人氣急升，憑精緻五官與火辣身材在觀眾中留下印象。（Sydney Sweeney IG圖片）

拍攝《真的狠愛你》期間，Sydney Sweeney竟然被一隻獵人蜘蛛咬到！事後更留下可怖的疤痕，並需要服藥治理。Sydney Sweeney最近數次於訪談節目裡分享指：「那是一隻真的蜘蛛，牠咬我，是一隻獵人蛛。當我們正在拍其中一幕時，牠咬我、非常非常痛！我留了一個很可怕的疤痕在我的手上。我事後需要服藥，因為澳洲的任何東西也可能殺死你！」

Sydney Sweeney在拍攝《真的狠愛你》期間，竟被一隻獵人蜘蛛咬傷。（Sydney Sweeney IG圖片）

雖然Sydney Sweeney在拍攝期間被蜘蛛咬傷，但仍然敬業地完成該鏡頭，她表示：「其實那隻蜘蛛拍到一半已經咬我，但沒有人叫『Cut』因為大家也以為我做了一個十分戲劇性的表演方法。唯獨是Glen第一個意識到，他們一直也以為我在演戲。」

Sydney Sweeney表示拍攝《真的狠愛你》期間沒有人察覺，以為她在繼續演戲。（Sydney Sweeney IG圖片）

在Marvel漫畫中，蜘蛛俠往往因為被蜘蛛咬到而獲得超能力，相信在數代蜘蛛俠及明年將登場的蜘蛛夫人中，Sydney Sweeney很有機會是唯一一個曾真正感受被蜘蛛咬傷的「超級英雄」，成為一位真．蜘蛛女。

Sydney Sweeney有份參演的Marvel超級英雄電影《蜘蛛夫人》明年上映，她或許會成為首位真的被蜘蛛咬過的蜘蛛俠。（《Madame Web》電影劇照）

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