大指揮家弦上的真相｜李英愛霸氣演繹　《黑暗榮耀》重要角色現身

韓劇天后李英愛最新劇作《大指揮家：弦上的真相》，已於Disney+ 開播。以一頭短髮示人的李英愛，一改以往溫柔賢慧的「大長今」形象，為這部集懸疑﹑驚慄元素於一身的韓劇，注下霸氣演繹。而兩集過去，有不少伏線仍未解開，但已經成功做到引人入勝。



李英愛不再是昔日溫婉的大長金，而是果敢自信滿滿的女強人。（《大指揮家：弦上的真相》劇照）

李英愛在新劇《大指揮家：弦上的真相》中，飾演果敢的專業指揮家車世音，梳起一頭幹練女強人短髮，一反以往充滿女人味的形象，加上從影多年的演技加持，一登場即被她霸氣的眼神震攝，霸氣盡現，仿如一位真正知名指揮家在幕前表演。李英愛狀態仍然極好，皮膚吹彈可破，「氧氣美女」之名當之無愧！

面對職場欺凌，實行以實力去說服人。（《大指揮家：弦上的真相》劇照）

職場欺凌無有怕

世音是一名蜚聲國際的樂團指揮家，回流韓國後受邀擔任一個小型樂團「漢江愛樂樂團」的指揮，卻被不求進取的樂團排擠，在第一次見面，樂團成員已擺出不配合的姿態，面對如此不尊重的「見面禮」， 世音冷靜沉著逐一指出每一位成員演奏的瑕疵，不自覺臣服在她實力下；在第二次練習時，樂團又擅自找了助理指揮替代世音，並故意鎖上房門，世音當場砸碎玻璃房門，霸氣走入房內道明現時樂團情況，更直斥樂團只達「三流水準」，讓成員啞口無言，其從骨子裡散發出的時沉穩，爆發的演技令人讚嘆！

不少觀眾都大讚李英愛的新造型非常耀眼。（《大指揮家：弦上的真相》劇照）

想不到經打扮的李茂生，官仔骨骨幾有型。（《大指揮家：弦上的真相》劇照）

《黑暗榮耀》「變態殺人犯」驚喜現身

首兩集世音不為人知的過去以碎片形式不斷穿插，片段中她被一名神秘女人要脅，明顯她擁有一段不為人知而又威脅著名成利就，婚姻美滿的黑暗歷史。加上二十多年前的音樂拍檔兼男朋友正宰（李茂生 飾）再次出現，曾特別出演《黑暗榮耀》「變態殺人犯」一角的李茂生，於本劇再次發揮出陰險神秘的演技，讓人對角色不寒而慄。黑暗往事似乎將要壓不住，而受牽連的可能不至世音一人，到底她將如何拯救自己於過往的心魔，還是會以更暗黑的手段讓回憶和威脅她的人石沉大海？

還記得李茂生在《黑暗榮耀》的演出嘛？害到李到晛終日接受治療。（網上圖片）

三角關係錯綜複雜

世音在婚後得到同為音樂家丈夫（金榮在 飾）的痛錫，事業婚姻同樣美滿，但正宰的回歸令丈夫非常在意，更多次試探兩人關係，婚姻暗潮洶湧。不但如此，世音也意外揭破丈夫與自己的樂團成員的婚外情，崩潰之際，前男友正宰把世音拉走，兩人對望，昔日深情不住湧現，三人糾纏不清的感情瓜葛與世音的過去有千絲萬縷關係，令人期待之後發展。