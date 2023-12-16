爆谷一周︱杜琪峯拆解電影業現實　直言自己拍商業電影僅為生存

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（16日）播出第三季第26集，邀請香港電影殿堂級導演杜琪峯擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。杜琪峯導演近年在《三人行》後，一直未有拍攝劇情長片，但仍繼續落力籌辦鮮浪潮國際短片節培養香港新一代電影人才，在香港影壇影響力不減。

香港電影殿堂級導演杜琪峯接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

節目中，谷德昭提及杜琪峯導演是影壇少數能夠同時拍攝商業與個人題材風格電影的導演，杜琪峯亦分享幾部認為貼近自己性格的作品，包括《鎗火》、《PTU》、《放．逐》，以及極具個人情懷的《柔道龍虎榜》，在作品中表達非常自我的想法。對於拍攝商業與作者電影之間的選擇，杜琪峯簡潔地以兩個字道出箇中原因：「生存。」他接續解釋電影業的現實環境：「如果經常只拍自己喜歡，但老闆不喜歡的電影，他會否再找你？我經常說要有兩手準備，第一是在市場上有地位，但利用市場地位達至作為導演、作者的基本支撐。」

對於拍攝商業與作者電影之間，杜琪峯簡潔地以兩個字道出箇中原因：生存。（《爆谷一周》節目截圖）

然而杜琪峯亦提到商業電影世界以外的特殊例子：「沒有（市場地位作支撐）也可以，不一定要這樣。有些人只會拍自己的電影，王家衞的電影何曾商業過？他的成功很堅持，也很艱難，其實很辛苦，一部電影拍幾年。不要以為拍攝幾年是不懂得拍電影，他那種拿捏電影感的強度，很多時下導演望塵莫及。」

杜琪峯以王家衞為例，說明在拍攝商業電影、建立地位以外的道路。（《爆谷一周》節目截圖）

至於商業電影，杜琪峯則認為在製作的計算上比較容易，至於香港電影最精商業計算的人，他則提到曾合作多次的周星馳：「你說現在最厲害的人，我想你（谷德昭）也認同，是周星馳！」雖然外界曾盛傳杜琪峯與周星馳在30年前拍攝《濟公》不歡而散，然而杜Sir卻對這位舊拍檔推崇備至：「我覺得他很善於計算，他的電影絕對是商業的。我說港產片、不要說世界上，以港產片而言真是王者寶座！」

杜琪峯以「港產商業片王者寶座」形容他心目中精於計算電影商業價值的周星馳。（《爆谷一周》節目截圖）

周星馳與杜琪峯於30年前合作《濟公》後，外界盛傳二人不歡而散。（《濟公》電影截圖）

杜琪峯亦接續表示，在他的了解裡，周星馳亦希望拍攝喜劇以外的另類題材：「我覺得他想、但會沒有人看！原因是觀眾不喜歡他正經！他也辛苦，他也想轉型，除非全都放棄，不做演員、做導演，可能會是個很出色的導演！」