杜琪峯欣賞王家衛《花樣年華》拍出靈魂　自爆減產原因︰心緒不寧

昨晚播出的《爆谷一周》，請到杜琪峯（杜Sir）受訪，今次並非要宣傳甚麼新作，純粹跟主持人谷德昭及一眾粉絲大談電影。其中谷德昭問到杜Sir覺得電影是甚麼時，杜Sir不單講出自己的見解，更提及另一名導王家衛，欣賞其作品做到影響下一代，又謙稱自己都未拍到一部好作品。



杜琪峯接受谷德昭主持的《爆谷一周》訪問。（《爆谷一周》影片截圖）

作品要有靈魂

講到電影到底是甚麼，杜Sir覺得既是藝術品，亦是商業作品，帶動工業及就業。而作為藝術品，杜Sir就希望作品可以做到一點︰「薰陶下一代，影響別人的生活思維，如果做到你已經非常成功，這是作為導演所追求的，你可能有十八般武藝樣樣都識，但作品找不到靈魂便冇用。」

杜Sir謙稱自己的作品︰「冇部好！」（《爆谷一周》影片截圖）

推祟《花樣年華》

而在杜Sir心目中，除了台灣名導李安做到這個層面，香港的王家衛一樣成功做到。「我最喜歡是《花樣年華》，絕對做到，真的有靈魂。」雖然有不少人指王家衛不懂拍商業片，每部戲又拍幾年，但杜Sir並不認同︰「他絕對拍到商業作品，你睇《旺角卡門》。」

杜Sir在節目中大讚《花樣年華》，是集多方人才精髓於一身。（《爆谷一周》影片截圖）

他又欣賞《花樣年華》是多方人才精髓匯聚的精品。「要練了多久才拿捏到一部《花樣年華》，要碰到兩位好演員，又有好的美術，張叔平好到不得了，將畫面美化，我覺得就是要追求這樣的電影，當中故事沒有多大不了，就是這麼小事，但看下去就是有味道，拍出靈魂。」

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自爆減產原因

隨後杜Sir又轉述好多人問自己最滿意是哪部作品，他就用三個字形容︰「冇部好！希望下一部會有。」此時谷德昭便追問何解杜Sir近年會減產，他便首度回應︰「心情不好，胡思亂想，會受到干擾，可能很多導演到這年紀都會這樣，黑澤明都曾經自殺，到某個階段受到于擾便好難擺脫，心緒不寧。」在此希望杜Sir可早日心神安寧，拍更多好作品給大家欣賞。