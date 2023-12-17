《無聲絕境》導演新作唔玩驚嚇　孖「死侍」拍出溫情｜再繫腦朋友

由《無聲絕境》（A Quiet Place）鬼才創作人約翰卡辛斯基（John Burke Krasinski）炮製的新作，雖然繼續有怪物出現，不過內容唔再係驚嚇，而是全新溫情奇幻喜劇《再繫「腦」朋友》（IF）上映日期︰2024年5月16日。

女主角姬莉費林明不時見到大家兒時幻想出來的朋友。（《再繫「腦」朋友》劇照）

戲中有不少可愛角色隨時出現。（《再繫「腦」朋友》劇照）

《再繫「腦」朋友》，由《死侍》賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、《星球大戰：天行者崛起》姬莉費林明（Cailey Fleming）、《哈利波特》系列費安娜梭爾（Fiona Shaw），加上《無聲絕境》導演約翰卡辛斯基自導自演，帶出一個奇幻故事。

主角幻想出來的「藍藍」。（《再繫「腦」朋友》劇照）

燒棉花糖都係朋友之一。（《再繫「腦」朋友》劇照）

劇情講一名小女孩，擁有一項奇異能力，能夠看到別人幻想出來的「腦友」，而那些「腦友」大部分是兒時創作出來，隨創作者成展而被遺忘。為了令被遺忘的「腦友」與創造他們的孩子重聚，她展開了一場神奇有趣的大冒險。

除了幕前卡士有睇頭，幕後一班幫怪物配音的「腦」友，都唔簡單，包括《奪寶奇兵：命運輪盤》菲比禾拉布烈治（Phoebe Waller-Bridge）、金像男星路易哥薩（Louis Gossett Jr）、金像提名男星史提夫加維（Steve Carell）等。