無良醫生愛裡藏刀｜頂尖名醫移植器官致6人死　揭醫療史最大騙局

醫生總給予人神聖的感覺，一位優秀的醫生必然具備高尚的職業道德和良好的職業操守，然而並不是所有醫生抱著濟世為懷的心去醫治病人。Netflix紀錄片《無良醫生：愛裡藏刀》（Bad Surgeon: Love Under the Knife）就揭開了一位在外界被視為的超級名醫，如何接二連三令病人死去，更成為醫療史上最大騙案。

《無良醫生：愛裡藏刀》揭開醫療史上最大騙案。（Netflix）

歐洲頂尖胸外科醫生Paolo Macchiarini在瑞典一醫院擔任外科醫生，曾因開創性氣管移植手術而受到業界讚譽。他聲稱可以用實驗培養的器官—氣管，完成移植手術。做法就是將塑膠氣管浸泡在患者自體幹細胞之中，讓幹細胞附著塑膠氣管，然後移植到病人體內。然而接受移植手術後的病人，竟然咳出自己的血肉，其後接二連三地死去。

歐洲頂尖胸外科醫生Paolo Macchiarini原來係騙子。（Netflix）

Paolo訛稱移植塑膠器官是他的創新療法，並公開表示醫療界需要用開放的眼光來看待。在紀錄片中，觀眾除了能看到Paolo冷血的一面，更揭開了他所謂的療法根本是滿口謊言，根本沒有展開過動物測試之餘，還偽造大量數據及實驗結果，但醫院高層卻為他護航。他利用病人脆弱的心靈，以自己被稱為超級名醫的光環及了得的口才，得到他們信任後，將病人當作「白老鼠」，最後讓病人死前都要受盡極痛苦折磨。

Paolo訛稱移植塑膠器官是他的創新療法，但竟然令6為病人死亡。（Netflix）

意識到事態嚴重後，醫療團隊中的其他醫生開始就此事搜集證據及調查事件，並發現Paolo的罪行已經長達多年，死去的病人高達7人。最後Paolo被起訴造身體傷害罪，但他一直否認罪行，最後只被判入獄2年6個月。