一球翻身｜改編球壇真人真事　曾衰到輸31比0終極目標入一球當贏

一隊史上最屎波嘅足球隊，加上一個懷才不遇嘅教練，他們只有一個目的，就是要在比賽中破蛋，入一球已經收貨！改編自球壇大癲真人真事，《一球翻身》(Next Goal Wins)將發生在美屬薩摩亞的奇蹟重現觀眾眼前。球員同教練因誤會而結合，因了解而衝刺，過程中有笑有淚，目標只有一個，就是要一雪前恥，於新一屆世界盃外圍賽一球翻身！

成隊雜牌軍，燕瘦環肥又騎呢。（《一球翻身》劇照）

《一球翻身》(Next Goal Wins)繼《少林足球》後最爆笑抵死的足球電影，由《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit)、《雷神奇俠3：諸神黃昏》(Thor: Rangnarok) 及《雷神奇俠4：愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder) 導演泰格韋替替(Taika Waititi)執導兼編劇，再度發揮幽默本色。至於男主角則由《變種特攻》(X-Men) 系列、《色辱》(Shame) 實力外型兼備男星米高法斯賓達 (Micheal Fassbender) 擔任，破格呈現風趣一面；還有《隱形客》(The Invisible Man) 的金球及艾美獎視后伊莉莎白莫斯 (Elisabeth Moss) 參演其中。

場上11人波都唔識踢，仲十足十《少林足球》師兄弟。（《一球翻身》劇照）

球場上被睇低嘅一方反勝，永遠都最熱血動人。（《一球翻身》劇照）

2001年世界盃外圍賽，澳洲隊迎來足球史上最大比數嘅勝仗31-0，但對面隊美屬薩摩亞就成為笑柄，場上11人波都唔識踢，仲十足十《少林足球》師兄弟一樣燕瘦環肥又騎呢，人人都睇死呢隊雜牌軍永無翻身之日。但，波係圓嘅，球場上被睇低嘅一方反勝，永遠都最熱血動人，奇蹟就正正發生喺呢個太平洋小島之上！《一球翻身》集爆笑、熱血、感動於一身，引領觀眾進入前所未見嘅球迷世界！

球員同教練因誤會而結合，因了解而衝刺。（《一球翻身》劇照）

【故事大綱】

改編自球壇大癲真人真事，美屬薩摩亞足球隊於2001年遭澳洲隊喪炒31-0，成為足球史上最大笑話。隨住世界盃外圍賽又再殺到，美屬薩摩亞隊決定聘請剛被炒魷魚的地獄黑仔王教練Thomas Rongen（米高法斯賓達 飾）執教，旨意佢將呢隊地上最屎波的雜牌軍奇蹟逆轉，誓要一球翻身！《一球翻身》2024年1月11日球開得勝！