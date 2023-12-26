2023回顧︱荷里活演員片酬榜　《芭比》男女主角同工同酬賺近億元

2023年全球電影業正式走出疫情陰霾，上映《奧本海默》（Oppenheimer）、《芭比》（Barbie）等多部賣座作品，亦有馬田史高西斯（Martin Scorsese）、列尼史葛（Ridley Scott）多位電影大師的匠心鉅製，令觀眾年頭到年尾都在戲院打轉。今年上映的電影中，亦有不少由超賣座演員主演作品，作品票房大賣，演員亦自然賺到盤滿缽滿！



2023年全球電影業正式走出疫情陰霾，上映《奧本海默》、《芭比）等多部賣座作品。（《奧本海默》電影劇照）

以下立即為大家揭曉2023年上映電影演員們的片酬排行榜：

第10位：Cillian Murphy

主演基斯杜化路蘭超賣座作品《奧本海默》的Cillian Murphy，憑作品賺取約1000萬美元的片酬，折合約7798萬港元！

Cillian Murphy憑《奧本海默》賺取約7798萬港元的片酬！（《奧本海默》電影劇照）

第9位：瑪歌羅比（Margot Robbie）

今年在全球造成大流行的《芭比》電影，暫居2023年全球票房榜首，女主角瑪歌羅比扣除作為監製的分紅後，憑作品賺取約1250萬美元片酬，折合約9748萬港元！

瑪歌羅比憑《芭比》賺取約9748萬港元的片酬！（《芭比》電影劇照）

第8位：賴恩高斯寧（Ryan Gosling）

《芭比》電影的男主角賴恩高斯寧，與合演的瑪歌羅比同工同酬，亦憑作品賺取約1250萬美元片酬，折合約9748萬港元！

賴恩高斯寧與瑪歌羅比同工同酬，亦憑《芭比》賺取約9748萬港元的片酬！（《芭比》電影劇照）

第7位：積遜莫瑪（Jason Momoa）

現已上映的DC超級英雄電影續集《水行俠2：失落帝國》（Aquaman and the Lost Kingdom），大隻型男男主角積遜莫瑪，憑作品賺取約1500美元片酬，折合約1億1698萬港元！

積遜莫瑪續演DC超級英雄電影《水行俠》，賺取約1億1698萬港元的片酬！（《水行俠與失落王國》電影劇照）

第6位：湯告魯斯（Tom Cruise）

據悉去年憑超賣座作品《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）賺取1億美元（約7億7988萬港元）的湯告魯斯，今年憑特務動作系列新作《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One）僅賺取1600萬美元片酬，折合約1億2478萬港元，跌至片酬榜第6位，竟然五甲不入！

湯告魯斯憑《職業特工隊》第七集，僅賺取1億2478萬港元片酬，跌至片酬榜第6位。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

第5位：丹素華盛頓（Denzel Washington）

主演特務動作系列新作《叛諜裁判3：終極一戰》（The Equalizer 3）的老牌荷里活演員丹素華盛頓，憑作品賺取2000萬美元片酬，折合約1億5597萬港元！

丹素華盛頓憑系列新作《叛諜裁判3：終極一戰》賺取約1億5597萬港元片酬。（《叛諜裁判3：終極一戰》電影劇照）

第4位：雲迪素（Vin Diesel）

飛車動作電影《狂野時速》（Fast & Furious）系列的男主角雲迪素，今年推出新作《狂野時速10》（Fast X），並憑作品賺取2000萬美元片酬，折合約1億5597萬港元！

雲迪素憑《狂野時速10》賺取約1億5597萬港元的片酬！（《狂野時速10》電影劇照）

第3位：基斯咸士禾夫（Chris Hemsoworth）

「雷神」基斯咸士禾夫為Netflix拍攝的自家製槍戰動作電影《驚天營救2》（Extraction 2）今年於串流上映，並憑作品賺取2000萬美元片酬，折合約1億5597萬港元！

「雷神」基斯咸士禾夫憑《驚天營救2》賺取約1億5597萬港元的片酬！（《驚天營救2》電影劇照）

第2位：華堅馮力士（Joaquin Phoenix）

「小丑」華堅馮力士主演列尼史葛的史詩鉅製《拿破崙》（Napoleon），今年底壓軸上映，並憑作品賺取2000萬美元片酬，折合約1億5597萬港元！

「小丑」華堅馮力士憑《拿破崙》賺取約1億5597萬港元的片酬！（《拿破崙》電影劇照）

第1位：里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）

向來是電影賣座保證的里安納度狄卡比奧，主演殿堂級大師馬田史高西斯的新作《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）今年上映，據指憑作品賺取4000萬美元片酬，折合約3億1195萬港元！比第2至第5位的幾位演員賺多一倍，成為今年荷里活片酬冠軍！