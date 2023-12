在漫威超級英雄電影世界飾演大反派「征服者康」(Kang the Conqueror)的33歲男星Jonathan Majors今年3月涉嫌家暴當時女友Grace Jabbari被捕,案件於本月初開審,經過兩周審訊,美國時間昨日有裁決,Jonathan Majors被控的4項罪名中有兩項罪名,包括騷擾以及三級魯莽襲擊罪罪成,將於下年2月6日判刑,他將面臨入獄1年的最高刑罰。

尊尼芬梅傑斯今年有多部作品上映,被視為近期上位最快的演員。(Getty Images)

Jonathan Majors家暴女友罪成的消息公布後,漫威已證實他不再在未來的漫威電影中飾演「征服者康」。Jonathan先後於兩季Disney+漫威劇集《洛基》(Loki)中飾演該角,其後他再於今年初的漫威電影《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)中再次演亮相。原本Jonathan將在2026年上映的《復仇者聯盟5》(Avengers: The Kang Dynasty)中擔任重要角色,但如今被漫威割席,電影計劃亦大受影響。