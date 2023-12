2023回顧｜荷里活票房年結　Marvel僅得一部作品回本成功

2023年快將過去,又係時候總結一下票房成績,今年全球票房冠軍為暑假檔期上映的《Barbie芭比》,大收14億4180萬美元(約112億4600萬港元)。緊隨其後的是《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie),總票房為13億6140萬美元(約106億1900萬港元),第三名為《奧本海默》(Oppenheimer),收約9億5200萬美元(約74億2560萬港元)。

《銀河守護隊3》成2023年唯一能回本的MCU電影。(劇照)

今年票房三甲都非迪士尼出品,以往的票房保證Marvel超級英雄電影,只得《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)打入十大,收約8億4560萬(約65億9570萬港元),全年排第四,亦是唯一一部成功回本的MCU電影。其餘兩部《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)與《Marvel隊長2》(The Marvels),分別收4億7600萬美元及2億2230萬美元,兩部作品的成本均至少兩億美元,宣告回本失敗。

