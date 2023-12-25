2023回顧｜荷里活票房年結　Marvel僅得一部作品回本成功

2023年快將過去，又係時候總結一下票房成績，今年全球票房冠軍為暑假檔期上映的《Barbie芭比》，大收14億4180萬美元（約112億4600萬港元）。緊隨其後的是《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie），總票房為13億6140萬美元（約106億1900萬港元），第三名為《奧本海默》（Oppenheimer），收約9億5200萬美元（約74億2560萬港元）。

《銀河守護隊3》成2023年唯一能回本的MCU電影。（劇照）

今年票房三甲都非迪士尼出品，以往的票房保證Marvel超級英雄電影，只得《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）打入十大，收約8億4560萬（約65億9570萬港元），全年排第四，亦是唯一一部成功回本的MCU電影。其餘兩部《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）與《Marvel隊長2》（The Marvels），分別收4億7600萬美元及2億2230萬美元，兩部作品的成本均至少兩億美元，宣告回本失敗。

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