2023回顧︱荷里活10大爛片僅一套超級英雄上榜　究竟Marvel定DC？

2023年全球電影業正式走出疫情陰霾，上映《奧本海默》（Oppenheimer）、《芭比》（Barbie）等多部賣座及影響力甚深的佳作，亦有馬田史高西斯（Martin Scorsese）及列尼史葛（Ridley Scott）等多位大師匠心鉅製，令觀眾年頭到年尾都在戲院打轉。在今年上映的電影中，亦有不少評價甚差、令觀眾失望的作品，以下為大家盤點十部2023年在香港上映，被爛番茄評論網評為爛片的排行榜！

第10位：《Silent Night》

吳宇森事隔20年重返荷里活的槍戰動作電影《Silent Night》，標榜全片「零對白」，由頭打到落尾。可惜在爛番茄網站獲新鮮度59%的評級，剛好低於爛片合格線，相當可惜！

享譽國際的香港導演吳宇森，事隔20年重返荷里活，新作《Silent Night》卻評價甚低。（視覺中國）

《Silent Night》標榜全片「零對白」，由頭打到尾！（《Silent Night》電影劇照）

第9位：《拿破崙》（Napoleon）

今年底其中一部壓軸上映的大師之作《拿破崙》，由大導演列尼史葛執導，並改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙的生平。可惜《拿破崙》的新鮮度僅有58%，不少地方令觀眾相當失望。

列尼史葛的史詩鉅製《拿破崙》在爛番茄僅得58%新鮮度，令人大跌眼鏡！（《拿破崙》電影劇照）

第8位：《狂野時速10》（Fast X）

飛車動作電影《狂野時速》系列，今年推出第10部續作。大佬雲迪素（Vin Diesel）帶同一班兄弟上山下海，大鬥積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演的新奸角。《狂野時速10》的新鮮度僅得56%，似乎積遜莫瑪的加盟亦未能挽救系列越來越爛的趨勢！

雲迪素主演的《狂野時速10》雖然票房成績不俗，但仍然難掩系列越來越爛的趨勢！（《狂野時速10》電影劇照）

第7位：《變形金剛：萬獸崛起》（Transformers：Rise of the Beasts）

科幻動作電影《變形金剛》第二度重啟，今年更將「動物系」變形金剛推上大銀幕，企圖再續系列佳績。可惜《變形金剛：萬獸崛起》在爛番茄僅得52%新鮮度，似乎觀眾對動物系新角色及穿越劇情並不賣帳。

《變形金剛》第二度重啟，更推出動物系變形金剛，可惜觀眾並不賣帳。（《變形金剛：狂獸崛起》電影劇照）

第6位：《沙贊！眾神之怒》（Shazam！Fury of the Gods）

DC超級英雄沙贊今年推出續集，原班人馬回歸大戰希臘眾神，可惜作品的新鮮度僅有49%，並不理想，更成為唯一上榜的超級英雄電影。

《沙贊！眾神之怒》似乎新鮮感與玩味不再。（《沙贊！眾神之怒》電影劇照）

第5位：《教廷第一驅魔人》（The Pope's Exorcist）

由羅素高爾（Russell Crowe）主演，改編自真實人物的《教廷第一驅魔人》，新鮮度僅得49%，相信與觀眾期待的「驅魔人」式恐怖鬼片有所出入。

《教廷第一驅魔人》相信與不少觀眾期待的「驅魔人」式恐怖鬼片有相當大的出入。（《教廷第一驅魔人》電影劇照）

第4位：《極悍巨鯊2》（Meg 2：The Trench）

由積遜史特咸（Jason Statham）及吳京主演的災難片《極悍巨鯊2》，已失去前作的驚喜度，亦比不上多部「鯊魚類災難片」經典。在爛番茄上錄得27%新鮮度，評價甚低。

積遜史特咸主演的《極悍巨鯊2》新鮮度評分僅得27%。（《極猂巨鯊2》電影劇照）

第3位：《Rebel Moon》

《正義聯盟》導演薩克薛達的科幻動作片《Rebel Moon》，年底壓軸上映，然而新鮮度僅得25%，似乎創意久奉，觀眾近年亦看得太多同類型的科幻電影。

觀眾近年似乎看得太多與《Rebel Moon》同類的科幻動作電影。（《Rebel Moon》電影劇照）

第2位：《驅魔人：信仰者》（The Exorcist：Believer）

相比《教廷第一驅魔人》，延續《驅魔人》正統IP的新作《驅魔人：信仰者》的評分更加不濟，新鮮度僅有22%，亦被評為「極少真正恐怖的畫面」。

延續《驅魔人》正統IP的《驅魔人：信仰者》，評價極低。（《驅魔人：信仰者》電影劇照）

第1位：《轟天猛將4》（Expend4bles）

耆英槍戰動作電影《轟天猛將4》成為2023年爛片之王，在爛番茄上僅得14%新鮮度，相信主要原因為史泰龍（Sylvester Stallone）全程口嗡冇出手，而一眾耆英老將班底亦再打唔郁，新成員貪多務得、出手機會少，連積遜史特咸都被美瑾霍絲（Megan Fox）的感情線阻礙發揮，令人非常失望！

史泰龍在電影全程口嗡唔出手，加上新舊成員發揮甚少，相信是電影的死症！（《轟天猛將4》電影劇照）