2024年荷里活全面復甦　一文睇盡二十部猛片大檢閱

新冠肺炎疫情對全球電影業帶來沉重打撃，雖然今年算疫情已過，但不少荷里活大片早已宣布延期，來到2024年才稱得上是猛片如雲，小編為大家整理明年二十部值得期待的大製作，一早Mark定心水片單。

（劇照）

《特工亞皆老》（Argylle）／2月上映

《皇家特工》系列大導演馬菲域肯（Matthew Vaughn）執導拿手特務題材，雲集「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）、拜絲黛麗侯活（Bryce Dallas Howard）、森姆積遜（Samuel L. Jackson）、莊先拿（John Cena）、拜仁鈞士頓（Byran Cranston）及Dua Lipa等巨星。

（劇照）

《蜘蛛夫人》（Madame Web）／2月上映

兩大性感女神狄高達莊遜（Dakota Johnson）及Sydney Sweeney搶攻超級英雄電影市場，在「蜘蛛俠宇宙」展示女性力量。

（劇照）

《沙丘瀚戰：第二章》（Dune : Part Two）／3月上映

改編同名暢銷小說系列，男神麥菲查洛美（Timothée Chalamet）率領Zendaya及其同伴展開復仇之戰。

《功夫熊貓4》（Kung Fu Panda 4）／3月上映

經典動畫系列相隔8年再推續作，積碧克（Jack Black）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及成龍等回歸獻聲。

《哥斯拉×金剛：新帝國》（Godzilla x Kong : The New Empire）／4月上映

兩大巨獸戰事延續，陳法拉加入主演。

兩大巨獸聚首。(《哥斯拉×金剛：新帝國》劇照)

《The Fall Guy》／5月上映

男神賴恩高斯寧（Ryan Gosling）挑戰特技演員角色，動作場面十分震撼。

《Back to Black》／5月上映

已故女歌手Amy Winehouse傳記電影。

《再繫「腦」朋友》（IF）／5月上映

《無聲絕境》導演約翰卡辛斯基（John Krasinski）與「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）聯手打造爆笑溫馨作品。

（預告截圖）

《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa: A Mad Max Saga）／5月上映

經典系列外傳，由新一代演技派女星Anya Taylor-Joy夥拍「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），大導演George Miller回歸執導。

（劇照）

《加菲貓大電影》（The Garfield Movie）／5月上映

加菲貓動畫電影，找來基斯派特（Chris Pratt）爆笑獻聲。

《Ballerina》／6月上映

《殺神John Wick》外傳電影，以女神Ana de Armas飾演的女殺手故事作骨幹，奇洛李維斯（Keanu Reeves）回歸。

（劇照）

《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）／6月上映

彼思（Pixar）神作《玩轉腦朋友》相隔9年終於推出續集，加入全新情緒角色「阿焦」（焦慮），女主角已13歲踏入青春期，令人期待。

（海報）

《死侍3》（Deadpool 3）／7月上映

賴恩雷諾士成功令好友曉治積曼（Hugh Jackman）出山再度飾演「狼人」，Jennifer Garner飾演的「黑天使」（Elektra）亦回歸，傳聞仲有更多《變種特攻》的角色出現。

《邊緣禁地》（Borderlands）／8月上映

改編同名暢銷遊戲的真人版電影，影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）領銜主演。

（海報）

《狂獸獵人格力文》（Kraven the Hunter）／8月上映

蜘蛛俠宇宙新作，艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）飾演這個反派角色。

（劇照）

《Joker: Folie à Deux》／10月上映

《Joker小丑》續集以歌舞片形式與觀眾見面，影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）回歸，仲有天后Lady Gaga加盟。

《毒魔》第三集（Venom 3 ）／11月上映

（影片截圖）

《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）／12月上映

《獅子王》前傳，以辛巴父親木法沙為主角，揭露他與弟弟刀疤的恩怨情仇。

《Nosferatu》／12月上映

翻拍1922年經典《吸血殭屍》，找來《小丑回魂》Bill Skarsgård飾演殭屍一角。

未定檔期：《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》、