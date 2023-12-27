2024預測｜《白日之下》余香凝贏硬影后？　兩位新星趕尾班車入閘

2023年快過，係時候為新一年打算，尤其在電影圈中，12月更是一個關鍵月份，因為如果手上電影想入圍來年4月舉辦的香港電影金像獎，該片就先要在2023年內公映5場，故有不少電影都趕及在12月底前上映。而總觀今年趕尾班車的戲碼來看，似乎大家都是衝住最佳女主角而來。



余香凝在戲中飾演記者，追訪殘疾院社新聞。（《白日之下》劇照）

未看有咩戲搶閘，先了解金像獎制度。細看參選資格，如果該電影想入圍來年第四十二屆香港電影金像獎，成為候選電影名單，該片首要於2023年1月1日至12月31日在香港作首輪公開售票放映，連續七天內於五十個座位以上的常規放映電影場地上映不少於五場的香港電影，影片長度六十分鐘或以上，並以三十五毫米菲林放映或數碼放映，均自動獲資格參選「第四十二屆香港電影金像獎」。

余香凝在戲中為貼近記者身份，全程素顏演出。(《白日之下》劇照)

而回看2023年已上畫的電影中，年尾上映的《白日之下》可謂贏盡口碑，而且余香凝（Jennifer）的演出亦大獲好評，要繼《非同凡響》後再獲最佳女主角提名可謂十拿九穩。再看過去一年上映的電影作品，在女主角位置有同樣發揮的角色，似乎沒幾多部，極其量數到有《毒舌大狀》王丹妮、《4拍4家族》謝安琪、《不日成婚2》衛詩雅，令Jennifer封后機會大增。

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鄧麗欣《白晝如焚》

不過踏入12月，有三部戲都蠢蠢欲動，想來年分一杯羹，首先由鄧麗欣主演的電影《白晝如焚》，於11月率先得到兩大國際電影節青睞，先於「金雞百花電影節」獲頒「年度期待華語電影」獎項，隨後又成為《福岡旭日國際電影節》開幕電影，而女主角鄧麗欣更獲頒「特別功績賞」，成為首位香港演員獲電影節頒發該殊榮，嘉許其在演藝事業上的傑出表現。電影早前已上映5場，令鄧麗欣先拿到入場券。

由鄧麗欣(Stephy)、劉以豪主演的愛情懸疑新片《白晝如焚》，預告中已見Stephy有不俗演出。（《白晝如焚》劇照）

電影在《福岡旭日國際電影節》，鄧麗欣獲頒「特別功績賞」。（電影公司提供）

鍾雪瑩《填詞L》

另一部是憑《金都》奪得金像獎新晉導演獎的黃綺琳執導《填詞L》，由鍾雪瑩主演，是電影史上首部關於粵語歌詞的作品，日前更於百老匯電影中心舉行一連八場「《填詞L》角色預告聖誕聯歡會暨報佳音」特別場，氣氛歡欣之餘，不少人看後都覺得鍾雪瑩演出自然感動，跟《殺出個黃昏》的演出再有所進步。

鍾雪瑩與吳冰合演《填詞Ｌ》。（《填詞L》劇照）

《填詞L》由憑《金都》黃綺琳執導，前作為她奪得金像獎新晉導演獎。（《填詞L》劇照）

袁澧林《但願人長久》

最後就是出爐金馬影帝吳慷仁同期另一部作品《但願人長久》，女主角就是袁澧林，故事講一對小姊妹圓和缺，隨媽媽從湖南來港與父親團聚，貧窮和新移民的身份使二人暗暗自卑，父親長年吸毒並不時進出監獄，一家人生活在不安之中。女孩漸長以為可以徹底擺脫父親，卻發現自己喜歡的所有人事，原來都帶著他的影子……故事橫跨三個十年，台灣視帝吳慷仁飾演毒癮父親，由40歲演到60歲。

袁澧林與吳慷仁飾演兩父女。（《但願人長久》劇照）

電影早前在東京電影首映，反應不俗，年底就會放映5場供大家率先欣賞，除了可讓袁澧林繼《窄路微塵》後再有機入圍影后，吳慷仁更大有機會挑戰金像影帝寶座，有可能一年內封雙金影帝。