我們的2023｜香港電影票房十大　《毒舌》破億創紀錄第二位競爭大

2023年的電影市道可謂坐上了一列過山車，由年初《毒舌大狀》的破億紀錄，到四月開始回落，多部作品叫苦告急。要去到十一月，出現《白日之下》及《年少日記》兩部作品，再次為影圈注入新力量，總算為2023年埋個靚尾。那麼今年香港電影電房十大又會係邊幾部呢？



P.S. 以下排名根據電影公司提供的數字作初步結算（截止2023年12月22日），結果只供參考，最終正式的票房十大以香港票房有限公司公布為準。



《毒舌大狀》在2023年贏盡票房好成績，成為首部破億的香港電影。（劇照）

承接2022年尾由《明日戰記》、《飯戲攻心》、《正義迴廊》開出的亮麗成績，踏入賀歲檔就由黃子華主演的《毒舌大狀》接力，不單再創高峰，更是打破香港電影的票房紀錄，成為首部破億大關的香港電影，令人鼓舞。

在2023年的復活節檔表現不俗。 (《死屍死時四十四》電影劇照)

不過去到年中，多部電影表現都不似預期，甚至出現告急潮。但去到11月，《白日之下》及《年少日記》分別上畫，均叫好叫座，成功再次吸引觀眾入場。在初步結算下，十大位置中，第一位《毒舌大狀》不容置疑，而第二位暫時為《死屍死時四十四》，收2,300萬港元。但由於《白日之下》及《年少日記》仍在上映中，分別有近$2,100萬票房，而且以《年少日記》的日收數字來看，還有不少進帳，有機會在餘下日子，特別是聖誕假期後超前，可見爭持激烈。

林保怡憑《白日之下》院長一角獲本屆金馬獎最佳男配角提名。（劇照）

《年少日記》在金馬獎勇奪兩獎後，氣勢更凌厲。（《年少日記》電影劇照）

2023年度香港電影票房十大

第一位《毒舌大狀》（約1.15億港元）

第二位《死屍死時四十四》（約2,300萬港元）

第三位《白日之下》（約2,080萬港元，上映中）

第四位《年少日記》（約2,070萬港元，上映中）

第五位《超神經械劫案下》（約1,674萬港元）

第六位《別叫我「賭神」》（約1,284萬港元）

第七位《掃毒3人在天涯》（約1,260萬港元）

第八位《命案》（約1,143萬港元）

第九位《風再起時》（約1,122萬港元）

第十位《給十九歲的我》（約1,029萬港元）

(《給十九歲的我》劇照）

比較意外是《給十九歲的我》公映四日，便因其中一位受訪者就公映事宜未達共識，而接受傳媒訪問及寫公開信，提出不滿細節，導致電影要急急宣布停止放映。不過電影在過去數月以來所做的優先場，票房已1,029萬港元，在結算上登第十位。

MIRROR表現如何？

至於人氣組合MIRROR，兩位人氣好高的成員姜濤及盧瀚霆，今年分別有《我的天堂城市》及《釀魂》，票房分別錄得約934萬港元及約1,000萬港元，未能打入十大。由於《我的天堂城市》，姜濤戲份只佔三分一，所以票房表現稍遜。反而呂爵安（Edan）及柳應廷（Jer）有份演出的《死屍死時四十四》及隊長楊樂文（Lokman）主演的《命案》，就成功打入十大位置。

由於《我的天堂城市》，姜濤戲份只佔三分一，所以票房表現稍遜。(《我的天堂城市》劇照)