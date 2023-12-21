毒舌大狀｜謝君豪奪最佳男配角　喜見馬國明頒獎︰好耐之前合作過

昨晚（20／12）澳門舉行《第四屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典》，謝君豪憑電影《毒舌大狀》飾演資深大律師金遠山一角，獲得「新時代最佳男配角獎」，並由新婚的馬國明頒獎，原來二人早在20年前有合作過劇集。豪哥就指2023年收穫滿滿，這晚獲得最佳男配角獎，令今年有個圓滿句號。

謝君豪憑《毒舌大狀》金遠山一角奪得最佳男配角。（大會提供）

金遠山一角在上畫時，已經獲大家讚好。（《毒舌大狀》劇照）

君豪哥早於年初電影《毒舌大狀》上畫時，經已憑戲中亦忠亦奸的金遠山角色，獲得影迷一致讚好，更被看好會於頒獎禮獲獎，而今次他不負眾望，擊敗多個強勁對手獲得最佳男配角，包括同樣是影帝級的林家棟和胡軍。豪哥上台領獎時就不忘多謝導演吳煒倫，以及台前幕後團隊︰「真係好開心啊，因為《毒舌大狀》可以攞到呢個獎，我覺得非常之榮幸，有大家嘅認可好似打咗支強心針，非常多謝大家。今年2023年係一個非常感恩的一年，因為真係攞咗三個榮譽，而家攞埋呢一個獎就過年，係一個新年禮物，非常之感恩嘅一年。」

豪哥稱這個獎又為他打下一支強心針。（大會提供）

頒獎嘉賓竟然有新婚的馬國明。（大會提供）

豪哥最近馬不停蹄為新工作做準備︰「我年尾就有一個舞台劇，跟王菀之、梁仲恆合演的《天色》，舞台劇下個禮拜就公演，頭先啱啱排完就過嚟澳門，而家完咗典禮，就要返去香港，第二朝又要排戲㗎啦，而家我成個腦都係台詞，因為要講好多對白，另外就係2024年有《飯戲攻心2》上映，將會農曆新年時候跟大家見面，我好期待，希望大家會鍾意。」

謝君豪在2004年拍過TVB劇集，與胡杏兒合演。（《下一站彩虹》劇照）

當年馬國明只是小配角，海報企在右邊最側位置。（《下一站彩虹》劇照）

這晚頒獎禮對豪哥另一驚喜，就是跟一班演藝界好友重聚，包括「最佳男配角」的頒獎嘉賓就有高海寧，以及剛在蘇梅完婚的馬國明，原來二人早在近20年前，合作過劇集《下一站彩虹》，豪哥就表示：「其實今日見到好多朋友，馬明啦，因為好多年都無見過佢啦，好耐之前同佢合作過一次，仲有斯琴高娃老師、高群書導演、文雋導演，好多人就似大家去聚舊。」豪哥亦有恭賀前輩斯琴高娃和保怡，這晚前者獲得終身成就獎，至於保怡就同樣憑《毒舌大狀》獲得「新時代最具魅力男演員」。