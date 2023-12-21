不是你不愛你︱譚旻萱帶「兩大情敵」謝票　預告陳昊森聖誕襲港

由寰亞電影出品、寰亞電影及洲立影片聯合發行、葉念琛身兼監製、導演、編劇的全新浪漫愛情作品《不是你不愛你》1月18日浪漫上映，電影邀得演員陳昊森（Edward），以及「籃球女神」譚旻萱（Mandy）擔任男女主角。

葉念琛新作《不是你不愛你》由譚旻萱飾演「新阿寶」，更與台灣男神陳昊森合作。（《不是你不愛你》電影劇照）

葉念琛新作《不是你不愛你》由譚旻萱飾演「新阿寶」，更與台灣男神陳昊森合作。（《不是你不愛你》電影劇照）

電影日前舉行一場「閨蜜場」，廣邀女生觀眾欣賞，導演葉念琛更邀請三位女演員譚旻萱、陳嘉寶、林𤋮彤現身，為首批觀眾送上驚喜！譚旻萱：「第一次見到觀眾反應好開心！」而陳嘉寶則有備而來：「我哋準備咗啲問題，好開心觀眾全部都識答！」而新演員林𤋮彤則大爆相當緊張：「我第一次謝票，心情好緊張。我問嘅問題同我現實之中嘅本人係一樣，感覺好得意。」

《不是你不愛你》導演葉念琛攜同譚旻萱、林熙彤與陳嘉寶一同現身電影閨蜜場謝票。（電影公司提供）

《不是你不愛你》閨蜜場廣邀女觀眾觀賞，並與導演葉念琛、譚旻萱、林熙彤與陳嘉寶合照。（電影公司提供）

適逢其會，三位女演員片中都周旋於男神陳昊森之間，片中算是「情敵」的三人，異口同聲對男主角陳昊森讚不絕口，飾演前度女友的陳嘉寶表示：「我喺電影入面玩弄陳昊森於股掌之中，同佢都溝通得幾好，佢都幾願意俾我玩弄嘅。好開心有呢個溝通。」；而片中暗戀昊森的Hazel笑言：「我們是屬於文化交流，因為我地見面接近一個月，對雙方嘅文化同語言都有好大進步！」；而Mandy則笑指自己是充當「翻譯員」：「我係靠語言上面翻譯而開始熟絡，尤其拍攝一啲情緒上比較激烈嘅場口，事前都會充分溝通。」

譚旻萱、林熙彤與陳嘉寶在《不是你不愛你》劇情中與陳昊森均有感情線，三人可算是情敵！（電影公司提供）

日前參與電影閨蜜場的絕大部份都是女生觀眾，導演葉念琛呼籲觀眾加倍支持片中的新演員，能夠看見眾人的努力。而三位女演員則大呼感覺新鮮，Anjaylia表示「今日嘅觀眾絕大部份都係女仔，而女仔同女仔一齊睇嘅感覺，同男朋友、屋企人一齊睇嘅感覺又會好唔同，希望大家睇完鍾意，之後再帶男朋友入場二刷！」而Mandy則笑指呼籲大家帶同姑媽、表哥、表弟一同進場欣賞，她說：「今個冬天一齊淚流成河！聖誕一齊入戲院睇《不是你不愛你》！」

譚旻萱謝票時請觀眾聖誕再次入場觀看《不是你不愛你》。（電影公司提供）

而電影公司今日更宣佈《不是你不愛你》將於12月23-26日聖誕優先場現正熱賣中，而男主角陳昊森更會於12月26日旋風式襲港為新片造勢，更會獻出他在香港首次謝票，到尖沙咀K11 Art House、又一城Festival Grand Cinema、啟德MCL Airside 戲院、九龍灣MCL德福戲院及將軍澳STAR CINEMA與觀眾見面，一眾演員更預告謝票將大派聖誕禮物！

陳昊森更會於12月26日旋風襲港，在五間指定戲院為《不是你不愛你》謝票。（《不是你不愛你》電影劇照）

故事大綱

那年暑假，花園街長大，性格開朗善良的阿寶（譚旻萱飾）偶遇和父親感情不佳的富家子家偉（陳昊森飾）。為報復父親再婚，家偉聘用阿寶及其好友大強（梁仲恆飾）等人搗亂婚禮，促成他與阿寶認識並開始交往。兩人情投意合，嚐盡熱戀甜蜜，本以為緣定今生，豈料命運卻為這段愛情安排了急轉直下的暗湧⋯⋯