Expats︱妮歌潔曼與老公恩愛現身首映　一個身體部位極似枯槁巫婆

奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的美劇《Expats》，將於明年1月26日在亞馬遜旗下串流平台Prime Video上線，劇集昨日（20日）於澳洲悉尼舉行首映禮，妮歌潔曼與歌手丈夫Keith Urban恩愛亮相，並於首映禮紅地氈上留影。《Expats》劇情講述三位在香港生活的女性，因為同為外國人並遇上一連串突如其來的悲劇，命運因此被扣連在一起，劇集於香港取景之餘，亦邀請到香港演員陳慧珊、柯煒林及「阿妹」岑樂怡參演。

奧斯卡影后妮歌潔曼主演劇集《Expats》將於2024年1月26日啟播。（《Expats》劇集劇照）

早前公開的劇照中更包括妮歌潔曼的出浴照。（《Expats》劇集劇照）

妮歌潔曼昨日以一身裸色皺摺平口長裙亮相首映禮，露肩剪裁展現骨感香肩及雪白上圍，加上一頭盤起的鬈髮，相當美麗動人。現年56歲的妮歌潔曼全盛時期為荷里活大美人，縱使年過五旬仍保留雪白肌膚，雖然過去曾多次被指整容變膠面，但首映禮上妮歌潔曼已明顯「減塑」，亦因此浮現不少皺紋。

妮歌潔曼昨日出席新劇《Expats》首映禮，以一身平口裸色長裙現身。（視覺中國）

現年56歲的妮歌潔曼，曾被指整容膠面，現在明顯「減塑」。（視覺中國）

妮歌潔曼與老公Keith Urban恩愛現身首映禮。（視覺中國）

然而最令多年粉絲意外的，卻是妮歌潔曼一個身體部位的變化。身穿平口長裙的妮歌潔曼，露出雪白香肩與長臂，但當她向粉絲飛吻時，右手不僅明顯泛紅，更皺紋滿佈、極似童話故事中的枯槁巫婆，嚇親一眾粉絲之餘，亦令外界擔心妮歌潔曼的身體狀況。