女神張鈞甯大方認愛大馬導演柯汶利　傳拍《唐人街探案》擦出愛火

台灣女神張鈞甯一向被視為華語影壇的「黃金盛女」之一，年過40仍然未婚。今日（22日）張鈞甯於台灣出席活動受訪期間，回應與馬來西亞導演柯汶利交往並談婚論嫁的傳聞時，張鈞甯竟大方認愛，更表示已見家長，不排除即將結婚！

41歲的張鈞甯作為華語影壇的「黃金盛女」之一，預告即將封盤！（視覺中國）

張鈞甯接受台灣媒體訪問時，預告即將封盤：「如果順利當然不排斥（結婚），但沒有年底就要結婚啦！沒這麼快速！」更笑言：「大家不會收到炸彈，不會嚇一跳啦！」直言有喜訊將會主動對外界分享。除了預告封盤外，張鈞甯亦透露柯汶利已見過媽媽，媽媽對這位來自大馬、年紀小三歲的導演印象不錯：「印象還不錯，應該還Ok吧！朋友（柯汶利）也是幽默風趣的人。」

張鈞甯表示發展順利的話不排斥結婚，但並不會是今年內發生。（張鈞甯IG圖片）

張鈞甯更自爆母親對大馬導演柯汶利的印象不錯，大讚他風趣幽默。（視覺中國）

上月張鈞甯已傳出與柯汶利交往到談婚論嫁的地步，有網民在巴黎野生捕獲疑與男友柯汶利結伴同遊的張鈞甯，成為娛樂新聞的焦點。張鈞甯更借機會大開男友的玩笑：「人生沒有這麼紅過！」但亦表示：「他沒上過八卦雜誌封面，雖然覺得不自由，但也可以理解。」

張鈞甯更借機會大開柯汶利的玩笑，笑言對方「人生沒有這麼紅過！」（視覺中國）

41歲的張鈞甯曾與38歲的柯汶利合作拍攝在2020年播出的內地電視劇《唐人街探案》，當時柯汶利擔任其中一位導演，張鈞甯則為女主角，外界估計二人因合作而擦出愛火花。